    Slovenija

    Vlada glede Palestine na pravi strani zgodovine

    Vsi ukrepi vlade, četudi delno pomanjkljivi, so usmerjeni v uresničitev rešitve z dvema državama na Bližnjem vzhodu.
    Vlada Roberta Goloba je Palestino priznala tik pred lanskimi junijskimi evropskimi volitvami. FOTO: Leon Vidic
    Vlada Roberta Goloba je Palestino priznala tik pred lanskimi junijskimi evropskimi volitvami. FOTO: Leon Vidic
    Uroš Esih
    6. 10. 2025 | 05:00
    4:26
    Razpravo o priznanju Palestine je začelo več levosredinskih vlad, priznala pa jo je vlada Roberta Goloba tik pred lanskimi junijskimi evropskimi volitvami. Slovenija je takrat sicer zamudila prvo skupino evropskih držav na čelu z Norveško, Irsko in Španijo. V okviru te skupine bi bilo priznanje še nekoliko odmevnejše. Je pa Slovenija najbolj prodorna članica EU pri sprejemanju ukrepov zoper Izrael.

    »V Gazi gledamo genocid, gledamo in smo tiho,« je maja letos med nagovorom evropskega parlamenta ob stoječih ovacijah povedala Nataša Pirc Musar. Ob govor se je sicer spotaknil skrajno desni spekter evropskih poslancev, tudi iz Slovenije. Z mnenjem predsednice republike pa se strinja 64 odstotkov vprašanih, je letos poleti Inštitut Mediana izmeril za Delo.

    Besedam predsednice republike so sledile sankcije zoper Izrael, ki jih je sprejela vlada Roberta Goloba. Julija je vlada izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira in finančnega ministra Bezalela Smotriča razglasila za neželeni osebi, nato pa še kot prva evropska država z izjemami prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega.

    Po dveh sklopih sankcij zoper Izrael je vlada avgusta še prepovedala uvoz blaga, ki izvira iz nezakonitih naselbin na okupiranem palestinskem ozemlju, vključno s prepovedjo izogibanja prepovedi tega uvoza.

    Naslednja prelomnica v slovenskem pritisku na Izrael bo (ne)odločitev vlade za pridružitev Slovenije tožbi Južne Afrike proti Izraelu.

    »Slovenija velja za precej radikalno državo znotraj EU z vsem, kar smo že dali na mizo. Po priznanju Palestine smo ves čas zaostrovali sankcije proti izraelskim naseljencem, proti voditeljem, ki kršijo mednarodno pravo. Slovenija je pri preverjanju hudodelstev ves čas zelo aktivna, razočarana pa sem, da ne vidimo te aktivnosti v večini drugih držav,« je v Delovem podkastu Moč politike povedala zunanja ministrica Tanja Fajon.

    Nezaželeni Netanjahu

    Vlada je konec septembra sprejela še ukrep proti predsedniku izraelske vlade Benjaminu Netanjahuju, ko ga je razglasila za persono non grata. A je na isti seji sprejela tudi proračunske dokumente za prihodnji dve leti, v njih pa je tudi postavka za nakup protioklepnega raketnega sistema Spike. Do konca leta 2028 namerava za izraelski sistem Spike nameniti še dobrih 24 milijonov evrov. Kritiki trdijo, da vlada sprejema pomanjkljive ukrepe zoper Izrael.

    Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v nagovoru generalne skupščine OZN dala pobudo za omejitev pravice do uporabe veta v varnostnem svetu OZN, ko se odloča o vprašanjih, ki zadevajo najhujše zločine proti človeštvu, kot je genocid v Gazi. A izkazalo se je, da pobuda ni bila usklajena med akterji v slovenski zunanji politiki. Diplomati pravijo, da če bi imela predsednica resen namen, da v New Yorku predstavi pobudo, iz katere želi, da se nekaj razvije, potem bi jo poslala v usklajevanje na vlado.

    O humanitarni krizi tudi na MED9

    O reševanju humanitarne krize v Gazi bo govor tudi na letošnjem vrhu držav MED9 v Portorožu. Posebni gost bo jordanski kralj Abdulah II., s katerim je predsednik vlade Robert Golob stkal tesne politične odnose. Jordanija je ključna slovenska partnerica pri dostavi humanitarne pomoči v Gazo.

    Naslednja prelomnica v slovenskem pritisku na Izrael bo (ne)odločitev vlade za pridružitev Slovenije tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem zaradi genocida v Gazi. Izmed evropskih držav sta se tožbi za zdaj pridružili le Španija in Irska. Gradivo za odločanje na vladi naj bi bilo že pripravljeno, iz diplomatskih krogov pa je slišati, da bi Slovenija s pridružitvijo tožbi prestopila rdečo črto, ki ji jo je postavil Izrael.

    Vlada Roberta GolobaIzraelGazaNataša Pirc MusarPalestinazunanja politikaVojna v Gazigenocid

    Novice  |  Slovenija
    Javni red in mir

    Igranje otrok na glasbila ni kriminal

    ZPMS poziva k uravnoteženju zaščite javnega miru in pravice do umetniškega izražanja.
    Simona Fajfar 6. 10. 2025 | 08:37
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    EP v kolesarstvu

    Obupani Belgijec: Kaj bi lahko storili? Če bi mi kdo znal povedati, bi poslušal

    Pogačarjeva dominantna zmaga je obup in šok med tekmeci: Belgijci so priznali nemoč, Bjarne Riis pa je ostro kritiziral Vingegaarda, ki je doživel polom.
    Žan Urbanija 6. 10. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nemčija in Izrael

    Razkol med politiko in družbo

    Vse več pozivov k razmisleku, kaj pomeni odgovornost za obstoj Izraela.
    Barbara Zimic 6. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Reševalna akcija

    Drama na Everestu: zaradi snežne nevihte obtičalo skoraj tisoč turistov

    Sneg je popolnoma zasul šotore, v katerih je spalo več deset ljudi. Informacij o morebitnih smrtnih žrtvah za zdaj ni bilo.
    6. 10. 2025 | 07:46
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Ta referendum je nelegitimen, nečloveški in egoistično-ideološki

    Referenduma o pomoči pri končanju življenja ne bi smelo biti, ker je protiustaven, saj ideološka večina ne sme odločati o pravicah manjšine.
    6. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nemčija in Izrael

    Razkol med politiko in družbo

    Vse več pozivov k razmisleku, kaj pomeni odgovornost za obstoj Izraela.
    Barbara Zimic 6. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Reševalna akcija

    Drama na Everestu: zaradi snežne nevihte obtičalo skoraj tisoč turistov

    Sneg je popolnoma zasul šotore, v katerih je spalo več deset ljudi. Informacij o morebitnih smrtnih žrtvah za zdaj ni bilo.
    6. 10. 2025 | 07:46
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Ta referendum je nelegitimen, nečloveški in egoistično-ideološki

    Referenduma o pomoči pri končanju življenja ne bi smelo biti, ker je protiustaven, saj ideološka večina ne sme odločati o pravicah manjšine.
    6. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
