Vlada imenovala direktorja Sove

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji razrešila direktorja Slovenske obveščevalno–varnostne agencije , potem ko je predsednika vladez dopisom z dne 17. 3. 2020 obvestil, da nepreklicno odstopa s položaja.Na podlagi navedenega je Janša predlagal vladi, da Kozmelja danes razreši s položaja direktorja Sove. Vlada je na predlog predsednika vlade danes tudi sprejela to odločitev, hkrati pa do najkasneje 14. 4. 2025, z možnostjo ponovnega imenovanja, na čelo Sove imenuje Janeza Stuška.Janez Stušek je sicer diplomant Fakultete za varnostne vede (2003) in Pravne fakultete v Mariboru (2007); odvetnik, direktor in družbenik v Odvetniški pisarni Stušek, doktorski kandidat in zunanji sodelavec Sveta Evrope, avtor več publikacij na področju kazenskega prava, policijskih pooblastil, protikorupcijske zakonodaje ter IT prava.Svojo poklicno kariero je začel v Slovenski vojski, med drugim pa je bil tudi asistent na Fakulteti za varnostne vede pri predmetih Policijska pooblastila in Kazensko pravo.