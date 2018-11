Vlada in občine dosegle dogovor

Preberite še:

Po nekajtedenskih usklajevanjih so predstavniki vlade in občin dosegli dogovor o višini povprečnine za leto 2019, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje. Višine povprečnine, o kateri so se dogovorili, niso razkrili, so pa za sredo napovedali podpis dogovora.Po podpisu dogovora so napovedane tudi izjave predsednika vlade, ministra za financein ministra za javno upravona vladni strani, medtem ko bodo na občinski del predstavljali predsednik Skupnosti občin Slovenije, predsednik Združenja občin Slovenijein predsednik Združenja mestnih občinŠe oktobra so si bili vlada in občine glede višine povprečnine precej vsaksebi. Vlada je ponujala 570 evrov na prebivalca, združenja občin so pričakovala vsaj 575,44 evra.Povprečnina so sicer sredstva, ki jih občine dobijo od države za izvajanje nalog, ki jim jih predpisujejo zakoni. Kot so ob začetku pogovorov o višini povprečnine navedli v Združenju občin Slovenije, je izračun pokazal, da bi morali za pokrivanje stroškov, ki jih imajo občine z izvajanjem zakonsko določenih nalog, povprečnino določiti pri vsaj 608 evrih na prebivalca. Izračun Skupnosti občin Slovenije, ki so ga pripravili na podlagi analize, ki so jo naročili pri mariborski pravni fakulteti, pa je pokazal še višje stroške.Ne glede na višino povprečnine, ki bo določena, pa so občine med pogajanji izrazile tudi pričakovanje, da jim bodo zagotovljena dodatna sredstva za pokrivanje višjih plač, ki bi jih vlada dogovorila s sindikati javnega sektorja.