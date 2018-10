Vlada in sindikati javnega sektorja zbližali stališča

Nekatere zahteve s strani sindikatov umaknjene

Počivavšek meni, da je dopolnitev vladnega predloga dobrodošla FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Vlada je na pogajanjih o rešitvi stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja podala dopolnjen predlog in vanj vključila tiste na delovnih mestih do 26. plačnega razreda. Pristala je tudi na pogovore o formuli za usklajevanje vrednosti plačnih razredov, s katero bi reševali zahtevo sindikatov za vrnitev v času krize odvzetih osmih odstotkov.Po vladnem predlogu iz torka bi večini zaposlenih nad 26. plačnim razredom dvignili plače za dva plačna razreda, za tri pa tistim z magisterijem znanosti, doktoratom in specializacijo. Iz zvišanja bi izvzeli zdravnike, funkcionarje, direktorje in ravnatelje. Izvzete bi bile tudi pooblaščene uradne osebe.Za sindikalno strani pa je bilo najbolj problematično, da vladni predlog v nasprotju s tistim iz marca, ko so bila pogajanja s prejšnjo vlado prekinjena, ni vključeval najslabše plačanih, torej tistih do 26. plačnega razreda. Po danes dopolnjenem predlogu naj bi vlada zanje predlagala dvig za en plačni razred.Vodja vladne pogajalske skupineje današnja pogajanja ocenil kot izjemno konstruktivna. Kot je pojasnil, sta obe strani podali svoj približevalni predlog, nekatere zahteve pa so bile tudi s strani sindikatov umaknjene. V nadaljevanju bodo tako na vladni kot na sindikalni strani svoje zahteve in pričakovanja še dodatno konkretizirali. V torek pa se znova dobijo na pogajanjih, je napovedal.Po Pogačarjevih besedah v tem trenutku približevanj, ki so bila danes ustno izražena, še ne morejo ustrezno finančno ovrednotiti. »Same številke v tem trenutku niso pomembne, pomembno je, da smo zbližali stališča,« je poudaril.Vodja koordinacije stavkovnih odborov 16 sindikatov javnega sektorjaje dejal, da je dopolnitev vladnega predloga dobrodošla. Vendar pa je obenem ugotavljal, da tudi dopolnjen vladni predlog še vedno ne dosega tistega, o katerem so se usklajevali marca pred prekinitvijo pogajanj, bolj konkreten pa ni bil.Predlog vladne strani je po njegovih besedah tudi še premalo konkreten in nejasen. Zato so jo pozvali, da jim posreduje dodatna pojasnila. Želijo tudi, da se opredeli do vseh točk predloga stavkovnega sporazuma, ki so ji ga posredovali v ponedeljek. Kakšen bo njihov odziv in morebiten protipredlog, pa je močno odvisno od odgovorov, pojasnil in opredelitev vladne strani, pravi Počivavšek.Sicer pa je po njegovih besedah vlada danes pristala na pogovore o formuli, s katero bi reševali njihovo zahtevo po vrnitvi osmih odstotkov, ki so bili javnim uslužbencem z znižanjem vrednosti plačnih razredov vzeti v času krize leta 2012. Dogovorili so se namreč o oblikovanju delovne skupine. Kakšen bo rezultat teh pogajanj, ali bodo formulo uspeli doreči in kakšna bo, pa bodo videli, je dodal.Predsednik konfederacije sindikatov javnega sektorja in glavni tajnik šolskega sindikata Svizpa je po današnjih pogajanjih dejal, da je o konkretnem napredku težko govoriti, so se pa nakazale možnosti, da bi v naslednjih krogih lahko prišli do konstruktivnega dogovora. »Stvari so se nakazale, niso pa bile dogovorjene,« je dejal in dodal, da je relativno optimističen.