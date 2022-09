Vlada in sindikati so si segli v roke pri 611 milijonih evrov

V nadaljevanju preberite:

Približno 611 milijonov evrov je vreden dogovor, ki so ga parafirali ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik ter vodji obeh pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek. Zdaj ga mora potrditi še 44 reprezentativnih sindikatov. Pričakujejo, da ga bodo podpisali prihodnji teden. Predstavniki vlade in sindikatov so se po številnih krogih pogajanj le uskladili glede podrobnosti dogovora, ki bo, kot vse kaže, za dobrih 31 milijonov težji od prvotnega okvira, ki ga je načrtovala izvršna veja oblasti.