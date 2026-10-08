Vlada in župani se razumejo glede Romov, nimajo pa (še) rešitev

Tri vladne ministre so v Novem mestu včeraj pričakali župani jugovzhodne Slovenije in Posavja. Predstavili so težave, pa tudi modele rešitev, za katere si namerava prizadevati vlada. Ta načrtuje tudi spremembo Šutarjevega zakona. Tema srečanja državne in lokalne oblasti so bili varnostna in socialna vprašanja na območjih z romskim prebivalstvom in možne sistemske rešitve romskih vprašanj.

V ospredju je še vedno varnost, ki se je kljub navzočnosti policije po mnenju večinskega prebivalstva poslabšala. To so včeraj, tako kot že pred tremi meseci, poudarjali župani iz jugovzhodne Slovenije in Posavja. Notranji minister Franci Matoz je znova zagotovil, da policija opravlja svoje naloge ter zagotavlja varnost in red: »Kljub temu pa trenutna varnostna situacija ni zadovoljiva,« je bil neposreden.