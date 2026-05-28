Znani vsi kandidati za ministre, Janša izbral tudi Matoza

Znani so vsi kandidate za ministre 16. slovenske vlade. Zadnja je listo predstavila SDS, katere predsednik naj bi bil novi premier. Na njej so Andrej Šircelj, Franci Matoz, Tone Kajzer, Borut Rončevič, Polona Rifelj, Ignacija Fridl Jarc in Suzana Lep Šimenko. Kandidatno listo bodo, kot so napovedali v SDS, vložili še danes.

Vodenje ministrstva za finance bo prevzel Andrej Šircelj, ki je bil na tej funkciji že v času tretje vlade Janeza Janše. Kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo je odvetnik Franci Matoz, za ministra za zunanje in evropske zadeve pa nekdanji veleposlanik v ZDA Tone Kajzer.

Na ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino prihaja Borut Rončevič, ki je bil v času druge Janševe vlade državni sekretar na tem ministrstvu. Ministrica za okolje in prostor bo postala nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo Polona Rifelj, ministrica za kulturo pa nekdanja državna sekretarka na istem ministrstvu Ignacija Fridl Jarc. Kandidatka za vodenje ministrstva brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu pa je poslanka SDS Suzana Lep Šimenko.

V SDS so napovedali, da bodo kandidatno listo v državni zbor vložili še danes. Najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi pa kandidate čaka predstavitev pred pristojnim delovnim telesom DZ. Če bo njihova predstavitev za odbor ustrezna, DZ na seji glasuje o listi kandidatov za ministre kot celoti, na javnem glasovanju pa jo mora potrditi večina navzočih poslancev. Vlada nastopi funkcijo, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov, pri čemer ministri brez resorja ne štejejo.

Nova vladna ekipa bo štela 15 ministrov, od tega bo eden brez resorja. Svoje kandidate za ministre so danes potrdili tudi v koalicijskih partnericah NSi, SLS in Fokus ter Demokratih.

Ministrstva iz kvote stranke SDS:

- finance: Andrej Šircelj

- notranje zadeve in javna uprava: Franci Matoz

- zunanje in evropske zadeve: Tone Kajzer

- izobraževanje, znanost in mladina: Borut Rončevič

- okolje in prostor: Polona Rifelj

- kultura: Ignacija Fridl Jarc

- urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu: Suzana Lep Šimenko (ministrica brez listnice)

Ministrstva iz kvote strank NSi, SLS, Fokus:

- infrastruktura in energetika: Jernej Vrtovec

- kmetijstvo: Janez Cigler Kralj

- obramba: Valentin Hajdinjak

- lokalna samouprava, kohezija in regionalni razvoj: Monika Kirbiš Rojs

- demografija, družina in socialne zadeve: Mateja Ribič

Ministrstva iz kvote stranke Demokrati:

- gospodarstvo, delo in šport: Anže Logar

- zdravje: Tadej Ostrc

- pravosodje: Mihael Zupančič