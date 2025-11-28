Vlada je imenovala novo državno sekretarko

Vlada je na današnji dopisni seji dr. Majo Čarni Pretnar imenovala za novo državno sekretarko na Ministrstvu za pravosodje. Funkcijo bo nastopila 29. novembra, potem ko jo je k imenovanju predlagala ministrica za pravosodje Andreja Kokalj, je sporočil Ukom.

Maja Čarni Pretnar je pravnica z dolgoletnimi izkušnjami na področjih mednarodnega sodelovanja, evropskih zadev, civilnega prava, človekovih pravic in delovanja javne uprave, so navedli. Delovala je na Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za pravosodje.

V zadnjih letih je dejavno sodelovala pri projektih na področju otrokom prijaznega pravosodja, med drugim pri vzpostavitvi Hiše za otroke, pri izvedbi usposabljanj ter pri vodenju in sodelovanju v nacionalnih in evropskih projektih na področju otrokovih pravic, so sporočili z Ukoma.