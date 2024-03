Vlada je očitno sledila SD in menjala člane sveta inštituta

Ko je kirurg in predsednik strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj večkrat povedal, da je vodstvo Onkološkega inštituta (OI) močno povezano s stranko Socialni demokrati, ki jo je obtožil plenjenja, ugrabitve OI itd. so se odzvali v poslanski skupini SD. Za nedopustno so označili, da je tako pomembna institucija, kot je OI (s tem pa zaposleni na Inštitutu, predvsem pa pacienti) talec tovrstnih pavšalnih insinuacij ter da Brecelj ob sumih nezakonitih dejanj teh dejanj ne prijavi organom pregona. Zato so poslanci SD na vlado 5. februarja naslovili pobudo, da nemudoma odpokliče aktualne člane sveta OI ter imenuje nove. »Novoimenovani člani Sveta Onkološkega inštituta naj v primeru ugotovljenih nedovoljenih praks ter ob sumih kaznivih dejanj to nemudoma prijavijo pristojnim organom, v največji skrbi za transparentno vodenje in upravljanje Inštituta. Prav tako naj novoimenovani člani Sveta predlagajo zamenjavo tistih posameznikov in posameznic, ki delujejo v škodo Inštituta.«

Generalni sekretariat vlade je skladno s Poslovnikom vlade poslansko pobudo posredoval v reševanje ministrstvu za zdravje. »Resorno ministrstvo bo pripravilo predlog gradiva, ki ga bo predložilo vladi v obravnavo. Po Poslovniku Državnega zbora se mora vlada do pobude opredeliti v 30 dneh,« so 9. februarja sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Članov se ne razrešuje na predlog političnih strank

V zvezi z omenjeno pobudo so nam na ministrstvu za zdravje 13. februarja povedali, da članov svetov javnih zdravstvenih zavodov vlada ne imenuje ali razrešuje na predlog političnih strank. »Če bi sledili pobudi poslanske skupine SD, bi ravnali v nasprotju z veljavno zakonodajo kot tudi načeli transparentnosti, strokovnosti in integritete, skladno, s katerimi potekajo kadrovski postopki. Delovanje zavoda mora biti neodvisno od političnih vplivov, temeljiti mora na strokovnosti, etičnosti in interesu za zagotavljanje najvišje kakovosti zdravstvenih storitev,« so zapisali.

Dodali so, da se zavedajo odgovornosti, da morajo predstavniki vlade v organih zavodov delovati transparentno in zakonito. »Ministrstvo za zdravje redno spremlja delovanje zavodov in skrbi tudi za ustrezen nadzor nad delovanjem njihovih organov. Morebitno odločitev o zakonitosti in transparentnosti delovanja članov sveta zavoda bi lahko sprejeli le na podlagi celovite in objektivne presoje. V kolikor bi v okviru nadzora ugotovili nepravilnosti ali neskladnosti s predpisi, bi nemudoma tudi ustrezno ukrepali.«

Zakaj točno je torej vlada na dopisni seji odpoklicala dosedanje člane, predstavnike ustanovitelja, dr. Ivana Eržena, Antona Zorka in Aleka Valenčiča, ni znano. Namesto njih je kot predstavnike ustanovitelja imenovala nove člane, in sicer dr. Tomaža Pliberška, Andreja Eržena in dr. Mojco Dobnik.

Tam zaposleni kirurg Erik Brecelj je novico o zamenjavi izvedel od nas. »Svoje mnenje, da so člani neprimerni, sem povedal, zakaj jih je vlada zamenjala, pa ne vem,« je dejal v pogovoru za Delo. Neprimerni so se mu zdeli, ker so podpirali direktorja Andraža Jaklja, ki ni naredil ključnih premikov, o neprimernosti Eržena, sicer strokovnega direktorja na NIJZ, pa je dejal, da je bil sekretar na ministrstvu za zdravje v času ministra Boruta Miklavčiča. »Tedaj so se na OI dogajale nepravilnosti, a nimam v spominu, da bi se Eržen nanje kakorkoli odzval,« je dejal Brecelj.

Ne glede na njegovo mnenje o direktorju Jaklju pa je ta na kadrovskem področju začel delati red. Odpuščena je bila zdravnica, ki se je hodila skoraj vsak petek zvečer nazaj registrirat in s tem neupravičeno pridobivala delovne ure, dva zdravnika sta delo po podjemni pogodbi za presejalni program opravljala v rednem delovnem času in dobila opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja. Opozorjena je bila tudi zdravnica, ki se ja neprimerno obnašala do pacientov, odpustili so administratorko, ki je zlorabljala bolniško ....