Vlada je preklicala epidemijo

Vlada je na dopisni seji preklicala epidemijo nalezljive bolezni covid-19 , ki je bila razglašena dvanajstega marca. Ker pa nevarnost širjenja še ostaja, še naprej veljajo nekateri ukrepi , so zapisali na ministrstvu za zdravje.Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ocenil, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja koronavirusa v populaciji, so pojasnili v sporočilu za javnost.Trenutna epidemiološka situacija omogoča sproščanje ukrepov, ki so bili nujni zaradi zajezitve in obvladovanja koronavirusa, ne pa še njihove odprave v celoti. Tako še naprej veljajo splošni in posebni ukrepi, ki so bili sprejeti na podlagi sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa zakon o nalezljivih boleznih, so še zapisali na ministrstvu za zdravje.Spomnili so, da je bil prvi primer koronavirusa v Sloveniji potrjen četrtega marca. Do 13. maja pa je bilo potrjenih 1464 primerov okužbe. »Kumulativna 14-dnevna incidenca je 35 primerov, efektivna reproduktivna številka pa je trenutno manj kot ena,« so zapisali.Kot so povzeli na ministrstvu, NIJZ med najpomembnejše ukrepe za omejitev širjenja okužbe šteje testiranje obolelih, izolacijo bolnih, iskanje kontaktov, odrejanje karantene za visokorizične tesne kontakte, higieno rok in kašlja ter spoštovanje fizične distance.»Sodelovanje in odgovorno ravnanje prebivalstva pri upoštevanju ukrepov ter skrb za lastno zdravje in zdravje skupnosti sta omogočila omejitev širjenja bolezni. Poleg tega sta tudi v bodoče potrebna usmerjena zdravstvena vzgoja in svetovanje kot ukrep za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni,« so še zapisali.