Vlada je že začela uresničevati Kučanovo zamisel

V manj kot enem tednu, ko je prejšnji petek na Vrhniki prvi predsednik republike Milan Kučan predstavil zamisel o postavitvi spomenika osamosvojitve na Trgu Republike v Ljubljani, so se stvari premaknile na vladnem nivoju. Vlada Roberta Goloba je namreč danes sprejela izhodišča za začetek pogovorov o tem, kje bi bil primeren prostor za postavitev spomenika osamosvojitve.

V razpravi na vladi ni bilo govora o nobenih podrobnostih glede postavitve spomenika, njegovi lokaciji, sploh pa ne o morebitni zamenjavi novega spomenika osamosvojitve s Spomenikom revolucije, ki stoji na Trgu Republike. Vlada je sklenila, da v prvi fazi Uprava za vojaško dediščino, ki spada pod ministrstvo za obrambo, pripravi ustrezna izhodišča za postavitev spomenika. Pričakovati je, da bo umeščanje novega spomenika dolgotrajen postopek.

Podpredsednik vlade in koordinator Levice Luka Mesec je po današnji seji vlade ponovil stališče, da v najmanjši vladni stranki nasprotujejo rušenju Tršarjevega Spomenika revolucije na Trgu Republike.

Dr. Božo Repe, profesor za sodobno slovensko zgodovino na Filozofski fakulteti UL, ne nasprotuje postavitvi spomenika osamosvojitve, če bi trg prenesel neko dopolnitev. Trg revolucije je namreč imel zelo dodelan koncept, ki je izražal socialistično državnost: »Maximarket je bil simbol dobrega standarda in potrošništva, banka simbol slovenske ekonomske moči, Cankarjev dom simbol kulture, stolpnica Iskre izraz intelektualne in tehnične moči slovenskega naroda, spomenik revoluciji pa je izražal cilje socialne države.«

Predsednik SDS Janez Janša je vse pobude, da se postavijo spomeniki ali pobude času, ki je Slovence združil na plebiscitu in v skupnih prizadevanjih za samostojno državo, označil za dobre in hvalevredne. K temu pa dodal, da nič od tega ne more nadomestiti institucije, kot je, denimo, Muzej slovenske osamosvojitve. Kučan, denimo, podpira združitev omenjenega muzeja z Muzejem novejše slovenske zgodovine.