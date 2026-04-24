Stranke druga drugi skrivajo ministrske sezname, Mahnič na čelo Sove?

Predsednik SDS Janez Janša je napovedal, da bodo prve korake za oblikovanje nove koalicije naredili po obravnavi njihovega predloga spremembe zakona o vladi v državnem zboru, kar bo predvidoma v sredo prihodnji teden. Če bo zakon o vladi sprejet, bo Janša koalicijskima partnericama Novi Sloveniji in Demokratom Anžeta Logarja poslal izhodišča koalicijske pogodbe.

»Šele če bodo ta usklajena, podpisana in sprejeta na organih strank, ki bodo pripravljene sodelovati, bo prišlo na vrsto usklajevanje sestave nove vlade,« se je danes najverjetnejši mandatar za sestavo vlade prvič konkretneje razgovoril o načrtih za sestavo njegove četrte vlade.