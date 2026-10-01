Vlada na čelo Gursa postavila Erno Flogie Dolinar

Vlada je Erno Flogie Dolinar imenovala za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS), ki deluje v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Kot so zapisali v vladnem uradu za komuniciranje, ima dolgoletne izkušnje na področju geodezije, prostorskega načrtovanja in državne uprave.

Gurs je doslej vodil Tomaž Petek, inženir geodezije in univerzitetni diplomirani organizator – smer organizacija in management informacijskih sistemov. Na čelo uprave je prišel leta 2019, drugi mandat bi se mu iztekel leta 2029.

Erna Flogie Dolinar je na Geodetski upravi med drugim vodila Center znanja ter kot namestnica generalnega direktorja koordinirala delo 42 organizacijskih enot z več kot 470 zaposlenimi. Sodelovala je pri digitalizaciji prostora, vzpostavitvi sistema SLO4D, povezovanju prostorskih podatkov in izvajanju evropske kohezijske politike.

Pred tem je več let delovala na področju množičnega vrednotenja nepremičnin ter kartografije in topografije. Je magistrica urbanističnih in prostorskih znanosti ter univerzitetna diplomirana inženirka geodezije.