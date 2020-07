Vlada na rdeči seznam med drugim uvrstila Bolgarijo in Romunijo

Omejitve iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi se uporabljajo še naprej.

Muslimani v Slovenji bodo zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa letos praznovali kurban bajram v prilagojeni obliki. Današnja bajramska molitev v Muslimanskem kulturnem centru v Ljubljani bo organizirana za skupine po 50 oseb v štirih različnih terminih.Malta se pripravlja na glasbene festivale Rhythm + Waves, Escape 2 the Island, the BPM Festival in Mi Casa, ki naj bi potekali v prihodnjih mesecih. V družbi, ki pripravlja festivale, zagotavljajo, da so prebivalci Malte veseli, da lahko sprejmejo britanske obiskovalce. »Turizem igra pomembno vlogo v naši ekonomiji,« je dejal vodja podjetja 365 Entertainment. Spiteri pravi, da pri pripravah varnostnih ukrepov sodeluje z vlado. Med ukrepi sta merjenje telesne temperature ob prihodu in stalno zagotavljanje dveh metrov razdalje med ljudmi.Evropski statistični urad Eurostat bo danes objavil prvo oceno gospodarske aktivnosti držav z evrom v letošnjem drugem četrtletju, ko je bil ves svet trdno v primežu novega koronavirusa. V prvem četrtletju je bil padec obsega BDP 3,6-odstoten, v drugem se po ocenah analitikov ne bo mogoče izogniti dvomestnemu številu.Z današnjim dnem je vlada z zelenega seznama epidemiološko varnih držav črtala Španijo, Belgijo, Avstralijo, Maroko, Andoro in Kanado ter jih uvrstila na rumeni seznam. Na rdeči seznam držav s poslabšano epidemiološko situacijo je uvrstila Bolgarijo, Romunijo, Bahame, Indijo in pet španskih administrativnih enot.Na rdeči seznam je tako uvrstila španske administrativne enote Valencio, Baskijo, Katalonijo, Navarro in Aragonijo, na zeleni seznam pa Ceuto, Melillo, Asturijo, Galicijo in Kanarske otoke, so sporočili po četrtkovi dopisni seji vlade.Z rdečega seznama je vlada črtala Džibuti, Švedsko, Gibraltar, Kajmanske otoke, Portugalsko, Ekvatorialno Gvinejo in Sejšele. Te države se posledično uvrstijo na rumeni seznam.Vlada je tudi sklenila, da se omejitve iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi uporabljajo še naprej.