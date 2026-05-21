Nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko vlada podaljšuje še do decembra

Slovenija je nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma uvedla 21. oktobra 2023. Takrat je namreč iz istih razlogov nadzor na meji s Slovenijo uvedla Italija, ki ga tako kot Slovenija vseskozi podaljšuje.

Da bo Italija tudi tokrat znova podaljšala nadzor na notranji schengenski meji s Slovenijo, je notranji minister Matteo Piantedosi sporočil v torek. Ob tem je zapisal, da nadzor na mejah tako kot doslej ne bo vplival na čezmejni promet in trgovino.

Slovenska vlada je v danes sprejeti odločitvi opozorila na še vedno nestabilne varnostne razmere v svetu. Poleg nadaljevanja ruske agresije proti Ukrajini so članice EU in kandidatke za članstvo še naprej izpostavljene različnim destabilizacijskim aktivnostim, hibridnim grožnjam, dezinformacijskim kampanjam in drugim varnostnim tveganjem, so zapisali.

Izpostavili so še razmere v povezavi z Iranom in širše regionalno dogajanje na Bližnjem vzhodu, čezmejno delovanje kriminalnih mrež, nezakonite migracijske tokove ter zlorabe transportnih in logističnih poti.

Zagotavljajo, da bodo varnostni organi še naprej pozorno spremljali morebitna tveganja in varnostne razmere v državi in širši regiji ter učinke nadzora – s ciljem vrnitve k območju brez nadzora na notranjih mejah, takoj ko bodo razmere to dopuščale.

Vlada je ministrstvu za zunanje in evropske zadeve na današnji seji naložila, da o nameravanem podaljšanju začasnega ponovnega nadzora obvesti članice unije, Evropski parlament, Svet EU in Evropsko komisijo.