V četrtek ugotovljenih 36 novih okužb, umrli sta dve osebi

Jelko Kacin: Če nekomu od mlajših ne diši, da bi jih kdo spraševal o starosti, naj pride v trgovino takrat, ko so za to izpolnjeni pogoji. Takšno vprašanje med epidemijo ni na mestu.

Statistike o starosti in številu umrlih



Bojana Beovič: Natančno analizo o umrlih pripravljajo na NIJZ in bo dostopna, takoj ko bo pripravljena. V večini primerov med umrlimi je šlo za starostnike.

Uvoz delovne sile

Že včeraj sem povedala svoje stališče, jutri bomo o tem razpravljali tudi na vrhu vlade. Še vedno vztrajam, da ne bomo odpirali ideoloških tem.

Število umrlih narašča

V četrtek so v Sloveniji opravili 1234 novih testov na koronavirus, ugotovljenih je bilo 36 novih okužb. Dve osebi sta umrli. Skupno število umrlih se je tako dvignilo na 45. Vlada RS je danes predstavila aktualno stanje na področju epidemije koronavirusa. Na tiskovni konferenci so sodelovali podpredsednica vlade in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, minister za javno upravo, vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje dr.ter vladni govorecBojana Beović je povedala, da smo do sedaj s potekom epidemije lahko zadovoljni. Ni se nam zgodil to, kar se je v Italiji ali drugih držav. Pri nas je zdravstveni sistem zdržal, ni zmanjkalo zaščitne opreme, zdravniki na primarni ravni so lahko obravnavali bolnike s sumom na covid-19. Ostri ukrepi so bili potrebni, je dejala zdravnica. To je pomenilo manj človeških žrtev in manj nesrečnih družin.»Epidemija poteka sorazmerno dobro, spremljamo številke. Se pa val še ni končal. Za to morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji: bolezen z enega človeka se mora prenesti v povprečju na manj kot enega, tako nastane povratna zanka. V Sloveniji smo zelo blizu, nismo pa še tam. Drugi bistven pogoj je, da imamo dobro organizirano službo, ki bo izbruhe znala dobro obvladati.« Bojana Beović je dejala še, da bo potrebna dobra strategija, kako se bo država postopoma odpirala.Glede prekuževanja populacije je strokovnjakinja dejala, da če ne bomo kmalu dobili cepiva ali res učinkovitega cepiva, je to edino, kar nam bo ostalo. Da se generacije, ki niso v nevarnosti za hude zaplete, prekužijo. A seveda ob intenzivnem delovanju, da zaščitimo najbolj ranljive populacije.Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec je znova predstavila že sprejete ukrepe na področju kmetijstva, ribištva, dodala je, da že pripravljajo ukrepe na področju drugega korona zakona. Povečali bodo likvidnost in ustvarili možnosti za nove naložbe in investicije na kritičnih področjih. Na področju prodaje živine se kažejo izraziti padci cen in povpraševanja.Kako bo s sezonskimi delavci? Kmetje in kmetijska podjetja potrebujejo dodatno pomoč, zaradi epidemije in interesa varovanja javnega zdravja letos pa po besedah ministrice prihod tujih delavcev ne bo mogoč oziroma bo zelo omejen. Ministrica za kmetijstvo je zato državljane Slovenije, predvsem študente, brezposelne in upokojence, pozvala, da priskočijo na pomoč pridelovalcem.Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je spregovoril o dodatkih za posebne obremenitve. O 39. členu je povedal: »Javnemu uslužbencu pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v času epidemije, če sta kumulativno izpolnjena dva razloga: da je razglašena epidemija in da uslužbenec opravlja nevarno delo. Pripada mu le dodatek za tiste ure, v katerih opravlja delo v nevarnih pogojih. Če uslužbenec opravlja delo na domu, to ni delo v nevarnih razmerah.«Dodatek bodo dobili tisti, ki opravljajo delo v pogojih, ko so izpostavljeni okužbi s koronavirusom - medicinske sestre, policisti, negovalke v domovih za starostnike, minister je podal zgolj nekaj primerov.Sindikati so nezadovoljni, ker naj bi bila kolektivna pogodba enostransko spremenjena. Minister: »Kot pravnik podpiram možnost uveljavljanja pravice na sodišču. A poudarjam, da je bila kolektivna pogodba sprejeta leta 2008.« Število smrtnih žrtev zaradi okužbe s koronavirusom nekoliko narašča . V sredo so v Sloveniji umrli trije ljudje. Skupaj je bilo od začetka epidemije sicer testiranih 31.813 oseb. V sredo je bilo na koronavirus pozitivnih 33 oseb, skupno število je po podatkih NIJZ tako 1124.V bolnišnicah je bilo v sredo skupaj hospitaliziranih 108 bolnikov, na intenzivni negi pa 34. Skupno število žrtev koronavirusa je bilo 43. Vsi umrli s covidom-19 v ljubljanskem UKC so bili starejši od 60 let in s pridruženimi drugimi boleznimi. Med covid-19 pozitivnimi je 509 moških in 615 žensk.