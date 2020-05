Vlada o metodologiji ocenjevanja gospodarske škode, lipicancih in Prešernovem skladu

142 lipicancev ne bo več v lasti države

Na čelu statističnega urada kot v. d. Tomaž Smrekar

Vlada je danes zamenjala generalnega direktorja državnega statističnega urada. Namesto Bojana Nastava je z 23. majem za vršilca dolžnosti imenovala Tomaža Smrekarja, in sicer do imenovanja novega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je do 22. novembra.



Smrekar je univerzitetni diplomirani psiholog, strokovnjak na področju statistik in obdelave podatkov, so sporočili iz vlade. Leta 2002 je bil vodja popisa prebivalstva, ki je prvič metodološko uskladil popis na terenu z devetimi zbirkami administrativnih in statističnih podatkov. Prav tako je vodil vzpostavitev sistema, ki je raziskovalcem omogočil dostop do mikropodatkov in zagotovil potrebne ukrepe za zagotovitev statistične zaupnosti ter pripravo in izvedbo informacijske varnosti na statističnem uradu. V zadnjih letih je Smrekar deloval tudi v tujini.



Znova podaljšanje odloka o začasni omejitvi zbiranja

Vlada predlagala člane upravnega odbora Prešernovega sklada

Vlada je DZ predlagala imenovanje novih članov v upravni odbor Prešernovega sklada. Dosedanjemu upravnemu odboru se bo štiriletni mandat iztekel septembra. Vladni predlogi so naslednji: Igor Grdina, Janko Kos, Mateja Komel Snoj, Sonja Weiss, Jurij Paljk, Bernarda Fink, Lovrenc Blaž Arnič, Jožef Muhovič, Robert Simonišek, Ženja Leiler Kos, Jože Možina, Marko Cotič, Katarina Klančnik Kocutar, Rok Andres in Barbara Drnač.



Ker se bo dosedanjemu upravnemu odboru septembra iztekel mandat, je ministrstvo za kulturo na podlagi zakona o Prešernovi nagradi objavilo javni poziv za predlaganje kandidatov. Zaključil se je 4. maja, prispelo pa je 20 predlogov, piše v sporočilu za javnost. Obenem je vlada razrešila Staša Ravterja kot člana sveta Jaka in kot nadomestnega člana imenovala specialista revizije Sebastjana Eržena.

Vlada je na današnji dopisni seji izdala uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. S predlagano uredbo, ki opredeljuje pogoje, se velikim podjetjem daje možnost, da prejmejo pomoč nad 800.000 evrov, če dokažejo škodo zaradi epidemije v višjem obsegu, so sporočili iz vlade.Sprejela je tudi letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. Za izvajanje programa za letošnje leto je zagotovljenih 795.500 evrov. Ti sanacijski ukrepi sicer potekajo že deseto leto.Vlada je sprejela tudi letni načrt razpolaganja z lipicanskimi konji za letošnje leto. Iz njega izhaja, da je v lasti države 427 konj iz Kobilarne Lipica, od katerih skrbi koncesionar neposredno za 377 konj, medtem ko je 50 konj v pogodbeni reji. V letnem načrtu je predvidena izvedba prenosa lastninske pravice iz države na drugo pravno osebo za 142 konj. Od tega se 45 konj, ki so v pogodbeni reji, neodplačno prenese rejcem, ker je njihova knjigovodska in tudi prodajna vrednost ocenjena na nič evrov.Ob tem je vlada s Kobilarno Lipica sklenila dodatek h koncesijski pogodbi o izvajanju nalog javne službe Kobilarne Lipica. Do spremembe oziroma zmanjšanja deleža na področju konjeništva je prišlo zaradi odpovedane pogodbe francoskemu trenerju konec leta 2019 in angažiranju priznanih slovenskih trenerjev klasične jahalne šole za nižji honorar.Vlada je podaljšala tudi ukrepe iz odloka o začasni omejitvi zbiranja. Tako ostaja v veljavi določilo, da se pod določenimi pogoji dopušča zbiranje do 50 ljudi na javnih krajih. O podaljšanju ukrepov bodo obvestili tudi DZ, so zapisali na notranjem ministrstvu.Strokovno utemeljenost ukrepov sicer vlada ugotavlja vsakih sedem dni, kar je naložilo ustavno sodišče, nadzor nad izvajanjem odloka pa je v pristojnosti inšpekcijskih služb in policije.Vlada je spremenila tudi uredbo o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom. Z njo se podrobneje predpisujejo merila za zagotavljanje ustreznega zavarovanja za izvedbo projektov s strani promotorjev, vrste oblik teh zavarovanj ter merila za določitev njihove višine, zaradi doseganja ciljev podpor se v manjši meri spreminjajo oz. dopolnjujejo še nekatere druge določbe te uredbe.