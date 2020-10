Država še najmanj dve leti z velikim primanjkljajem

Vlada je sprejela spremenjena predloga državnih proračunov za leti 2021 in 2022, s katerima za prihodnje leto načrtuje primanjkljaj v višini 5,6 odstotka, leta 2022 pa 3,1 odstotka BDP. Primanjkljaja bosta tako manjša od letošnjega, ki bo znašal 9,2 odstotka BDP. Ob upoštevanju pred kratkim sprejetega rebalansa in nujnosti refinanciranja je pred državo zelo zahtevno obdobje z veliko neznankami.Po predlogu proračuna bodo izdatki prihodnje leto znašali 13,47 milijarde evrov, kar je približno toliko kot znaša rebalans letošnjega državnega proračuna, prihodki pa so načrtovani v višini približno 10,72 milijarde evrov. ...