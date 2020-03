Vlada o ukrepih za pomoč podjetjem

07.14 Podaljšane prijave

0.30 EU zapira meje

Okužbe z novim koronavirusom so doslej potrdili v 146 državah po svetu. Prvo okužbo s koronavirusom so v torek odkrili tudi v Zahodni Virginiji, s čimer se je virus uradno razširil po vseh 50 zveznih državah ZDA, ki se z njim spopadajo vsaka po svoje brez celovite enotne nacionalne strategije iz Washingtona. Zaradi koronavirusne bolezni 19 je umrlo več kot 7800 ljudi. Tretjino vseh primerov okužb so doslej potrdili v Evropi, kjer so primere okužbe potrdili v vseh državah.

0.30 Tudi parlamentarni odbori o ukrepih

0.30 Interventni ukrep odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

0.30 Pošiljka zaščitne opreme

Podaljšan je prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za 2020/21.Članice EU za zajezitev novega koronavirusa uvajajo 30-dnevno omejitev nebistvenih potovanj v unijo. Države bodo še naprej sprejemale ukrepe za omejitev javnega življenja. Napovedani so tudi novi evakuacijski leti za evropske državljane, med njimi je nekaj deset Slovencev, ki so zaradi ukrepov proti pandemiji novega koronavirusa obtičali v tujini.Pristojni parlamentarni odbori bodo danes za potrditev na plenarni seji DZ pripravili več predlogov zakonov, s katerimi se vlada odziva na epidemijo novega koronavirusa. Med drugim namerava država priskočiti na pomoč delodajalcem, ki bodo delavce zaradi motene dobave ali izpada naročil napotili na čakanje na delo doma. Pomoč države je predvidena tudi v primerih, ko delavec dela ne bo mogel opravljati zaradi karantene.Vlada bo danes obravnavala predlog zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev in ga po pričakovanjih poslala v obravnavo v DZ po nujnem postopku. Podjetjem, ki so se zaradi epidemije novega koronavirusa znašla v težavah, bi vlada priskočila na pomoč tudi z odlogom odplačevanja kreditov. Banke bodo lahko podjetjem odobrile odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb za 12 mesecev, je razvidno iz predloga, ki so ga pripravili na finančnem ministrstvu.V Slovenijo bo danes prišla prva večja pošiljka zaščitne opreme, in sicer milijon in pol kirurških mask tipa dva. Pristojni so v zadnjih dnevih po pregledu stanja na terenu ugotovili pomanjkanje zaščitne opreme, predvsem za zdravstvene delavce, ki se z epidemijo koronavirusa soočajo v prvih bojnih vrstah. Novi minister za zdravjeob opozorilih, da so države, ki so ogrožene zaradi koronavirusa, začele omejevati izvoz zaščitnih sredstev, vendarle pričakuje, da se bo preskrbljenost z zaščitno opremo v naslednjih dneh izboljšala. Razdelili jo bodo tja, kjer jo najbolj potrebujejo, začenši v zdravstvene ustanove, nato pa v domove za starejše, kritično infrastrukturo in podjetja.