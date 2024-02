Stavka Fidesa pred prelomnico, vlada bo iskala rešitve za zdravstveni sistem

Vlada bo na današnji seji razpravljala o ukrepih za zagotavljanje delovanja zdravstvenega sistema v času stavke sindikata Fides. Začenja se namreč sedmi teden stavke, konec tedna pa bodo začeli veljati vloženi preklici soglasij zdravnikov za nadurno delo, zaradi česar bo po napovedih okrnjeno izvajanje nekaterih nenujnih storitev.

Kot je konec minulega tedna povedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, se na ministrstvu redno sestajajo z direktorji javnih zdravstvenih zavodov in v sodelovanju z njimi pripravljajo ukrepe za zagotavljanje dostopnosti pacientov do zdravstvenih storitev.

Ranljive skupine morajo priti do storitev

»Zaradi umika soglasij za nadurno delo je namreč dejstvo, da bomo morali poiskati neke nove načine organizacije dela zdravnikov, na primer izmensko delo, da bodo pacienti dobili ustrezno oskrbo,« je pojasnila. Ob tem je poudarila, da morajo ranljive storitve kljub stavki priti do zdravstvenih storitev, ki jih potrebujejo.

Če bi se v prihodnje izkazalo, da z obstoječimi kadri ni mogoče vzdrževati javne zdravstvene mreže, pa bodo na ministrstvu morali sprejeti ukrepe za racionalizacijo, je napovedal državni sekretar Marjan Pintar. Teh ukrepov še niso pripravili, bi pa to na primer lahko pomenilo združevanje bolnišničnih oddelkov. Ob tem bi prišlo tudi do premeščanja zdravnikov. Tako bi bili zdravniki morda prisiljeni opravljati delo na drugi lokaciji, tudi v drugi zdravstveni ustanovi, je dejal.

Soglasja za nadurno delo, ki večinoma v veljavo stopijo v začetku marca, je po Pintarjevih besedah v bolnišnicah sicer skupaj umaknilo okoli 30 odstotkov zdravnikov, v zdravstvenih domovih pa okoli 20 odstotkov.

Kdo bo ministrski kandidat ali začasni vodja pravosodnega resorja?

Premierja Roberta Goloba čaka odločitev, koga bo v naslednjih dneh postavil na čelo pravosodnega resorja. Izteka se namreč rok, do katerega mora bodisi predlagati novega ministra ali začasnega vodjo ministrstva. Po pričakovanjih bo o kandidatih danes govoril z SD, in ob uspešnih pogovorih še danes v DZ poslal ime kandidata oz. kandidatke.

Po odstopu ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan, s katerim se je DZ seznanil 16. februarja, se namreč danes izteče rok, do katerega mora premier Golob bodisi v DZ poslati ime novega ministrskega kandidata oz. kandidatke bodisi sporočiti, da bo vodenje ministrstva začasno prevzel sam ali to nalogo poveril komu od ministrov.

S koalicijsko SD, v kvoto katere sodi ministrstvo za pravosodje, so se sicer dogovorili, da bo začasno vodenje ministrstva prevzel predsednik vlade sam. A kot kaže, je cilj čim prej najti novega kandidata, ki bi zasedel ministrsko funkcijo.

V teh dneh so tako v SD pospešeno iskali primernega kandidata oz. kandidatko, pogovore je opravil tudi premier Golob. S koalicijsko partnerico so si enotni, da si na čelu ministrstva želijo verodostojnega in zaupanja vrednega kandidata. Zanimanja za ministrski stolček sicer naj ne bi bilo prav veliko, saj novega ministra oz. ministrico čaka nemalo izzivov, od soočenja s posledicami afere ob nakupu prostorov na Litijski cesti v Ljubljani, neuresničene ustavne odločbe glede plač sodnikov do reforme pravosodja.