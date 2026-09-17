Vlada objavila predlog zakona, ki niža zaščito živali

Vlada je danes objavila osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, ki po tihem ponovno uvaja možnost kastracije pujskov brez anestezije in podaljšanje reje kokoši v kletkah do začetka leta 2035 in živalim s tem odvzema zaščito, ki jo je zagotovila prejšnja vlada. Kmalu po objavi je predlog izginil z spleta.

V osnutku novele zakona, ki predlaga ponovno manjšanje zaščite živali, sicer ni obrazložitve in pojasnil, s kakšnimi strokovnim podlagami vlada utemeljujejo odpravo obvezne anestezije pujskov in podaljšanje reje kokoši v kletkah. Še bolj nenavaden pa je način, na katerega vlada to počne.

Pomen besede »ali«

Od začetka leta 2026 je kastracija pujskov dovoljena le ob uporabi anestezije in analgezije. Predlog zakona uvaja spremembo, da je kastracija lahko opravljena »z uporabo anestezije in/ali analgezije«. Odvetnik Gal Gračanin je za Delo pojasnil, da je takšen zapis člena zakona tehnično napačen. »Preden bodo poslanci v državnem zboru glasovali o zakonu, se bo morala vlada odločiti za "ali" ali "in", ne more pa zapisati obojega,« je razložil Gračanin. Če bo v zakonu torej ostala beseda ali, bo to pomenilo, da je kirurški poseg na pujskih dovoljen na živo, brez anestezije, zgolj z analgetikom, je potrdil.

V osnutku novele zakona, ki predlaga ponovno manjšanje zaščite živali, ni obrazložitve in pojasnil, s kakšnimi strokovnim podlagami vlada utemeljujejo odpravo obvezne anestezije pujskov. FOTO: Jure Eržen/Delo

»V praksi to pomeni, da bi bil pujsek med rezom tkiv brez zaščite pred bolečino. V Sloveniji rejci in veterinarji vsako leto kastrirajo okoli 140.000 pujskov. Usposabljanje za izvajanje posega je doslej opravilo več kot 200 rejcev, država pa protibolečinska sredstva sofinancira v celoti; vlada bi ureditev odpravila po nepolnem letu izvajanja,« je pojasnil predsednik Društva AETP Samo Curk.

Tudi »Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) ugotavlja, da se kirurška kastracija brez anestezije in analgezije ne sme izvajati in da ni dokazov, da bi bila kastracija pri mlajših pujskih manj boleča. Enako stališče glede kastracije zagovarja tudi Zveza evropskih veterinarjev,« je dodal Curk.

Kokoši nagnetene še do 2035

Državni zbor je 24. julija 2025 podprl prepoved baterijske reje kokoši v kletkah, ki naj bi začela veljati leta 2029, po tri in polletnem prehodnem obdobju. Nova vlada sedaj predlaga podaljšanje baterijske reje vse do leta leta 2035. »V kletkah ima skoraj petina milijona slovenskih kokoši le prostor v velikosti A4 lista papirja,« je stanje opisalo društvo za zaščito živali AETP.

Državni zbor je 24. julija 2025 podprl prepoved baterijske reje kokoši v kletkah, ki naj bi začela veljati leta 2029, FOTO: AETP

Predlogi sprememb zakona posegajo tudi v druga področja zaščite živali, med drugim v označitev mačk, privezovanje psov, financiranje oskrbe živali v zavetiščih in ureditev prehodnih hlevov.

»Zaščito živali so izborili ljudje, skoraj 30.000 jih je podpisalo pobudo. Zdaj pa vlada predlaga, da bi pujske spet rezali na živo, kokoši pa trpinčili v krutih kletkah še skoraj celo desetletje. To je nestrokovno, škodljivo za živali in pomeni teptanje volje ljudi,« je ocenil Curk in javnost pozval, naj se vključi v javno razpravo glede novele zakona in poda svoje mnenje. »Boljšo zaščito rejnih živali sicer podpira 94 odstotkov vprašanih v Sloveniji, kažejo podatki Eurobarometra, pobudo Slovenija proti kletkam pa je do junija 2025 podpisalo 28.757 ljudi,« so še poudarili pri Društvu AETP.