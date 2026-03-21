  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Vlada od Petrola zahteva pojasnila

    Pri nas goriv dovolj. Na vladi bo na to temo, kot so napovedali, še več sestankov.
    Ponekod je oskrba motena. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Ponekod je oskrba motena. FOTO: Blaž Samec
    S. S., STA
    21. 3. 2026 | 13:38
    21. 3. 2026 | 14:04
    3:51
    A+A-

    Vlada se je danes seznanila, da je v Sloveniji dovolj zalog goriva in da so skladišča naftnih derivatov polna, so sporočili po dopisni seji. A medtem ko MOL zadovoljivo obvladuje oskrbo na svojih bencinskih servisih, se na Petrolu pojavljajo resne motnje v oskrbi. »Vlada je zato od Petrola zahtevala poročilo o trenutnem stanju na področju oskrbe z gorivi in potrebnih ukrepih za takojšnjo odpravo motenj,« so še dodali. 

    Na vladi bo na to temo, kot so napovedali, danes še več sestankov. 

    Zaradi izrazito povečanega povpraševanja na posameznih bencinskih črpalkah po državi še vedno občasno zmanjkuje goriva, najpogosteje dizla in kurilnega olja.

    Premier Robert Golob je sicer včeraj napovedal tudi možnost aktiviranja vojaškega prevoza goriva na bencinske servise. Vlada je že sprostila blagovne rezerve, a razen Mola za zdaj zanje ni zaprosil noben od upravičencev. Lahko pa država po sprostitvi blagovnih rezerv po Golobovih pojasnilih popolnoma legalno omeji točenje goriva za tujce, če bo to potrebno. Inšpektorji, ki nadzorujejo razmere, so po njegovih besedah že na terenu.

    Vlada je sicer s petkom odpravila regulacijo cen goriva na servisih na avtocestah in hitrih cestah; Petrol je cene prvi dan dvignil rahlo, Mol občutneje. Na bencinskih servisih zunaj avtocest medtem ureditev ostaja nespremenjena, cene so tam regulirane in bodo nespremenjene ostale do torka. Takrat se sicer kljub napovedanemu korenitemu posegu vlade v trošarine in dajatev na izpuste ogljikovega dioksida obeta podražitev reguliranih pogonskih goriv.

    Trgovci pa so se odločili omejiti točenje goriva. Mol je tako za posamezne fizične osebe omejitev postavil na 30 litrov, za pravne osebe oziroma tovornjake pa na 200 litrov. Za podoben korak so se odločili tudi na bencinskih servisih Shell. Petrol je medtem začasne omejitve točenja dizla in kurilnega olja uvedel le za posode, in sicer do 200 litrov na kupca, medtem ko točenje goriva v rezervoarje vozil ni omejeno.

    Vlada ukinila okoljsko dajatev 

    Vlada je včeraj s ciljem omejitve rast cen tudi sprejela sklep o višini okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. »S sklepom se okoljska dajatev za motorni bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje začasno določa v višini 0 evrov. Za kerozin, utekočinjeni zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin, druga težka olja ter plinasta in trdna goriva ostaja višina dajatve 30,85 evra za enoto obremenitve,« so zapisali. 

    Začasna sprememba bo veljala do 4. maja, od 5. maja pa bo višina okoljske dajatve za vse navedene energente znova znašala 30,85 evra za enoto obremenitve. »Vlada s tem ukrepom ne odstopa od podnebnih ciljev, ampak v izrednih razmerah začasno blaži pritisk svetovnih cen energentov na ljudi in gospodarstvo. V času veljavnosti ukrepa bo po ocenah v državnem proračunu zbranih približno 23 milijonov evrov manj prihodkov. Ker gre za začasen interventni ukrep, nadomeščanje tega izpada ni predvideno. Vlada ob tem ocenjuje, da bo imel ukrep zaradi časovne omejenosti in kratkega obdobja veljavnosti le omejen vpliv na okolje,« so še navedli. 

    Več iz teme

    gorivonaftna krizavladaPetrolMOLbencindizelnaftni derivatipodražitve

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo