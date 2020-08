Vlada odločila, kako se bo začelo novo šolsko leto

Ljubljana – Ministrica za izobraževanje, znanost in športbo predstavila, kako se bo prihodnji teden začelo novo šolsko leto.Po velikih polemikah predvsem glede priporočil, ki jih večinoma šole ne morejo upoštevati, je ministrstvo v pomembnem delu priporočila omililo, je dejal predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljev Gregor Pečan: »Dodano je, da če šola nikakor ne more organizirati dela v skladu s priporočili, lahko naredi tudi drugače. Glede tega se ministrstvu res zahvaljujemo, ker s tem lahko preživimo.«Sprememba je tudi pri šolskih prevozih, kjer je zdaj določeno, da so lahko vsi sedeži zasedeni, da pa morajo otroci v avtobusu nositi maske. S tem bodo šole lahko organizirale ekskurzije, tudi šole v naravi, čeprav pri tem ministrstvo izrecno opozarja, da je treba zagotoviti varnost in upoštevati priporočila NIJZ.Šole bodo, kot kaže, zelo različno ravnale in zelo različno upoštevale priporočila. Po eni strani zato, ker jih nekatere lahko upoštevajo, druge ne, po drugi pa tudi zaradi odločitev samih ravnateljev.