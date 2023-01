Vlada odločila: Samostojnega Muzeja slovenske osamosvojitve ne bo več

Skladno z novembrsko napovedjo kulturne ministrice Aste Vrečko je vlada na današnji seji združila Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije, s čimer naj bi se po njihovih besedah okrepilo strokovno raziskovanje, vrednotenje in predstavljanje sodobne zgodovine, ki se pretežno časovno ujema z začetkom procesa osamosvojitve Slovenije.

»Ob nastanku muzeja osamosvojitve ni bilo narejenih nekih strokovnih podlag in ta muzej nima zbirke in kot tak nima svojega legitimnega obstoja. Po drugi strani pa menimo, da gre za ključno obdobje slovenske zgodovine, ki se bo kot do zdaj primerno raziskovalo in predstavljalo javnosti,« je ministrica navajala v novembru in napovedovala pripravo gradiv za združevanje.

Kako točno naj bi potekalo združevanje, kje bo sedež novega Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije in kdo ga bo vodil, iz sporočila po seji vlade še ni jasno, a v združevanju so v opoziciji videli tudi namero, da institucijo prevzamejo »naši«.

»Gre za očitno težnjo, da se osamosvojitev relativizira, v šolah se jo ignorira, mladina v Sloveniji ne izve niti, da smo imeli vojno za Slovenijo, kar je neznosno in nesprejemljivo,« je bil ob napovedi te poteze oster predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) Lojze Peterle, ki se je po pomoč obrnil tudi na predsednika republike Boruta Pahorja. Ta je napovedal, da se bo o tem posvetoval s predsednikov vlade Robertom Golobom.

V SDS in NSi so takrat že govorili o možnosti interpelacije ministrice za kulturo Aste Vrečko.