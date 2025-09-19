Vlada odobrila milijon odmerkov cepiva proti bolezni modrikastega jezika

Vlada je skladno z napovedmi na današnji dopisni seji sprejela sklep o enkratni nabavi zalog cepiva za izvedbo obveznega cepljenja drobnice in goveda proti bolezni modrikastega jezika. Nabavljenih bo 1.058.000 odmerkov cepiva proti serotipom tri, štiri in osem, ki so v EU najbolj pogosti, so sporočili s kmetijskega ministrstva.

Država bo krila stroške nabave, ne pa tudi cepljenja

Stroške nabave cepiva bo krila država, po navedbah ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateje Čalušić s četrtkove seje odbora DZ za kmetijstvo pa bo za to potrebnih okoli pet milijonov evrov.

Odločitve o tem, kdo bo kril stroške samega cepljenja, pa ministrstvo še ni sprejelo. Rejci si sicer želijo, da bi tudi ta del stroškov prevzela država.

Obvezno cepljenje po novem letu

Obvezno cepljenje goveda in drobnice naj bi po napovedih steklo po novem letu, saj mora potekati v dobi, ko ni aktivnosti vektorjev oz. krvosesnih mušic, ki bolezen prenašajo.

Obvezno cepljenje bo po pojasnilih ministrstva potekalo s ciljem obvladovanja pojava in zajezitve širjenja bolezni modrikastega jezika, za preprečevanje škod, ki nastanejo kot posledica kroženja bolezni, za zaščito sektorja drobnice in govedoreje ter za ohranitev avtohtonih pasem.

Potem ko je bila Slovenija več let država, v kateri ni bilo uradno potrjene bolezni modrikastega jezika, se je ta virusna bolezen spet pojavila februarja letos, izrazito pa se je začela širiti julija, za zdaj bolj v zahodnem delu države.

Smrtnost ovac tudi do 70 odstotkov

Po podatkih uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izpred okoli deset dni je bila bolezen potrjena na 73 kmetijskih obratih, dejansko pa je bila navzoča na več kmetijah, saj testiranja ne potekajo povsod, ker se prisotnost bolezni ugotovi že na podlagi veterinarskega poročila o kliničnih znakih. Rejci so trenutno poročali, da je v zadnjih tednih umrlo več deset tisoč ovac in da je na nekaterih kmetijah smrtnost do 70-odstotna.

Po uradnih podatkih je smrti manj, jih je pa vseeno bistveno več kot v normalnih razmerah, zaradi česar nastajajo težave pri zbiranju, razkuževanju in odvozu kadavrov. V te aktivnosti so se zato ob koncesionarjih in veterinarski službi vključili tudi gasilci in vojska.

Bolezen sicer kosi predvsem med drobnico, medtem ko je pri govedi bistveno manjša. Je pa gospodarska škoda zaradi bolezni, ki ljudi ne ogroža, velika.