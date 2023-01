Vlada omejila cene daljinskega ogrevanja

Poročali smo, da so cene daljinskega ogrevanja po Sloveniji zelo različne, da znašajo od 80 do 250 evrov za megavatno uro in da so se ponekod v državi januarja zelo povišale. V občinah za to krivijo pretežno porabo plina, drugje naj bi bil kriv uvoz premoga, razlika pa je tudi v tem, ali toploto dobavlja javna služba ali komercialni ponudnik, ali ima stavba lastno kotlovnico ali dobavo iz večje toplarne in kakšno gorivo ta uporablja.

Vlada je zdaj ukrepala in omejila najvišjo dovoljeno tarifno postavko za variabilni del cene toplote, ki tako znaša 98,70 evra za megavatno uro, velja pa za obdobje od 1. januarja do 30. aprila 2023, in sicer za gospodinjske odjemalce.

Kot so pojasnili na vladi, se višine tarifne postavke za variabilni del cene toplote (brez DDV) v objavljenih cenikih za mesec januar 2023 gibljejo od 45,85 evra za megavatno uro do 160 evrov (Nova Gorica, Trbovlje , Hrastnik). »Vlada s to uredbo določa najvišjo višino tarifne postavke za variabilni del cene toplote za dobavo toplote iz distribucijskih sistemov, kjer se dejavnost distribucije toplote izvaja kot gospodarska javna služba, in sicer za gospodinjske odjemalce, kot jih določa zakon o oskrbi s toploto. To velja za vse gospodinjske odjemalce, tako tiste, ki prevzemajo toploto iz distribucijskega sistema prek individualnega, kot tudi skupnega odjemnega mesta,« so sporočili po seji vlade.

Najvišja tarifna postavka, ki je določena v tej uredbi, bo vplivala na znižanje cene v 18 sistemih daljinskega ogrevanja (od 59, kjer se distribucija toplote izvaja kot gospodarska javna služba). Največje znižanje maloprodajne cene toplote bo na primer v sistemih v Novi Gorici, Trbovljah, Hrastniku, Mariboru, Ravnah na Koroškem in Jesenicah. To so predvsem sistemi, ki kot gorivo uporabljajo zemeljski plin. Znižanje tarifne postavke za variabilni del cene toplote mora veljati tudi za celoten mesec januar 2023, saj so se prav januarja 2023 zgodila večja povišanja cen toplote, ko je tudi poraba toplote največja.

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije predvideva možnost regulacije cen toplote iz daljinskega ogrevanja in določa, da lahko vlada, če pride do nesorazmernega dviga cen energentov, določi, da se cena toplote iz daljinskega ogrevanja ali dodatki k tarifnim postavkam oblikujejo tako, da ne bo presežen določen nivo tarifne postavke ali dela tarifne postavke za posamezno tarifno skupino ali skupino odjemalcev.

Vlada je 27. oktobra 2022 za distributerje toplote že določila najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina, ki je potreben za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce (0,073 evra za kilovatno uro).