Vlada omejuje točenje goriva na servisih; dostavljala ga bo tudi vojska

Vlada je na današnji dopisni seji potrdila odlok, s katerim z nedeljo omejuje točenje goriva na posameznem bencinskem servisu na 50 litrov za fizično osebo ter 200 litrov na pravno osebo na dan, aktivirala pa je tudi slovensko vojsko, ki bo dostavljala gorivo, je povedal premier Robert Golob. Ob tem je bil zelo kritičen do Petrola.

Kot je na novinarski konferenci ponovil predsednik vlade, so skladišča polna in goriva ne bo zmanjkalo. Se je pa po njegovih besedah izkazalo, da ima težave z dostavo goriva na svoje bencinske servise zlasti Petrol. Na današnjih sestankih, na katerih so sodelovali ministri, predstavniki prevoznikov, trgovca Petrol in Mol Slovenija, ter drugi so se zato dogovorili za več ukrepov.

V nedeljo bo tako v veljavi omejitev točenja goriva, sprejet pa je bil tudi sklep o sodelovanju Slovenske vojske, ki bo na razpolago avtoprevoznikom za prevoz goriva. Vlada je ob tem od trgovcev z gorivi že dopoldne zahtevala poročilo o stanju na njihovih bencinskih servisih in ga pozneje tudi prejela. Naslednje poročilo pričakuje v nedeljo zjutraj in nato se bo odločila, ali so potrebni dodatni ukrepi, je povzel Golob.

Po njegovih besedah si želijo doseči omejitve prodaje goriv zlasti tujcem, zato so danes izdali priporočilo trgovcem, naj pripravijo ukrepe za tuje državljane. To bi bilo najlažje doseči z razpršeno cenovno politiko, je ocenil premier.

Glede Petrola je na vprašanje STA dodatno pojasnil, da poročilo pri tej družbi kaže na »katastrofalno stanjev. Če zmore Mol, bi moral po mojem mnenju to uspeti doseči tudi Petrol,« je menil.

»Vlada mora primarno poskrbeti za to, da bo oskrba z naftnimi derivati dostopna ljudem. Danes sprejeti ukrepi temeljijo na pozitivnih izkušnjah energetske družbe Mol. Jaz se lahko samo čudim in sprašujem, kako je mogoče, da to Petrolu do zdaj ni uspelo. Zato smo jim te obveze naložili v obliki zavezujočih sklepov,« je nadaljeval.

Informacij nekaterih medijev o tem, da so vozniki pogodbenikov od Petrola dobili navodilo, da naj do torka ne oskrbujejo bencinskih črpalk, ni želel komentirati. Sam takih podatkov sicer nima. O nesoglasjih med Petrolom in vlado, ki so po poletju zdaj vnovič priplavala na dan, pa je Golob zatrdil, da jih nihče ne bo izsiljeval.

Trgovec z gorivi Petrol je medtem danes zavrnil očitke, da so trenutne razmere na bencinskih servisih posledica njegovega neustreznega ravnanja. Občasno pomanjkanje na posameznih prodajnih mestih je posledica sunkovitega in povečanega povpraševanja, ne motenj v dobavi, so poudarili v družbi in zatrdili, da zagotavljajo oskrbo mreže z maksimalno angažiranostjo. So pa ponovili, da je za dolgoročno stabilnost trga nujna sprememba metodologije oblikovanja maloprodajnih cen ali liberalizacija trga.