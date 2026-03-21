    Slovenija

    Vlada omejuje točenje goriva na servisih; dostavljala ga bo tudi vojska

    Na posameznem bencinskem servisu bodo fizične osebe lahko natočile 50 litrov goriva, pravne pa največ 200 litrov na dan. Slovenska vojska bo dostavljala gorivo.
    Vlada je omejila točenje goriva na bencinskih servisih. FOTO: Voranc Vogel
    STA
    21. 3. 2026 | 20:01
    21. 3. 2026 | 20:05
    3:29
    A+A-

    Vlada je na današnji dopisni seji potrdila odlok, s katerim z nedeljo omejuje točenje goriva na posameznem bencinskem servisu na 50 litrov za fizično osebo ter 200 litrov na pravno osebo na dan, aktivirala pa je tudi slovensko vojsko, ki bo dostavljala gorivo, je povedal premier Robert Golob. Ob tem je bil zelo kritičen do Petrola.

    Kot je na novinarski konferenci ponovil predsednik vlade, so skladišča polna in goriva ne bo zmanjkalo. Se je pa po njegovih besedah izkazalo, da ima težave z dostavo goriva na svoje bencinske servise zlasti Petrol. Na današnjih sestankih, na katerih so sodelovali ministri, predstavniki prevoznikov, trgovca Petrol in Mol Slovenija, ter drugi so se zato dogovorili za več ukrepov.

    V nedeljo bo tako v veljavi omejitev točenja goriva, sprejet pa je bil tudi sklep o sodelovanju Slovenske vojske, ki bo na razpolago avtoprevoznikom za prevoz goriva. Vlada je ob tem od trgovcev z gorivi že dopoldne zahtevala poročilo o stanju na njihovih bencinskih servisih in ga pozneje tudi prejela. Naslednje poročilo pričakuje v nedeljo zjutraj in nato se bo odločila, ali so potrebni dodatni ukrepi, je povzel Golob.

    Zaradi navala ponekod na črpalkah zmanjkuje goriva, zalog je sicer dovolj

    Po njegovih besedah si želijo doseči omejitve prodaje goriv zlasti tujcem, zato so danes izdali priporočilo trgovcem, naj pripravijo ukrepe za tuje državljane. To bi bilo najlažje doseči z razpršeno cenovno politiko, je ocenil premier.

    Glede Petrola je na vprašanje STA dodatno pojasnil, da poročilo pri tej družbi kaže na »katastrofalno stanjev. Če zmore Mol, bi moral po mojem mnenju to uspeti doseči tudi Petrol,« je menil.

    »Vlada mora primarno poskrbeti za to, da bo oskrba z naftnimi derivati dostopna ljudem. Danes sprejeti ukrepi temeljijo na pozitivnih izkušnjah energetske družbe Mol. Jaz se lahko samo čudim in sprašujem, kako je mogoče, da to Petrolu do zdaj ni uspelo. Zato smo jim te obveze naložili v obliki zavezujočih sklepov,« je nadaljeval.

    Informacij nekaterih medijev o tem, da so vozniki pogodbenikov od Petrola dobili navodilo, da naj do torka ne oskrbujejo bencinskih črpalk, ni želel komentirati. Sam takih podatkov sicer nima. O nesoglasjih med Petrolom in vlado, ki so po poletju zdaj vnovič priplavala na dan, pa je Golob zatrdil, da jih nihče ne bo izsiljeval.

    Trgovec z gorivi Petrol je medtem danes zavrnil očitke, da so trenutne razmere na bencinskih servisih posledica njegovega neustreznega ravnanja. Občasno pomanjkanje na posameznih prodajnih mestih je posledica sunkovitega in povečanega povpraševanja, ne motenj v dobavi, so poudarili v družbi in zatrdili, da zagotavljajo oskrbo mreže z maksimalno angažiranostjo. So pa ponovili, da je za dolgoročno stabilnost trga nujna sprememba metodologije oblikovanja maloprodajnih cen ali liberalizacija trga.

    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Ameriška hegemonija se ruši pred našimi očmi, moč ZDA se sesuva

    Osem desetletij je bil sistem zavezništva strateška prednost in pomembnejši od surove vojaške moči. ZDA noben tekmec ni bil kos.
    Project Syndicate 20. 3. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Ameriška vojska z dvotonskimi bombami uničuje podzemne bunkerje

    Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
    21. 3. 2026 | 07:22
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Nika Vodan si je v Vikersundu uresničila veliko željo: preletela je svojega moža

    V kvalifikacijah za jutrišnjo tekmo smučarskih skakalk za svetovni pokal na norveški »pošasti« so bile najboljše tri Norvežanke.
    Miha Šimnovec 20. 3. 2026 | 09:33
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljali smo v živo

    Pogačarju je le uspelo osvojiti Milano-Sanremo

    Tadeju Pogačarju je po srhljivem zaključku in težkem padcu vendarle uspelo zmagati na prvem spomeniku sezone.
    Miroslav Cvjetičanin 21. 3. 2026 | 06:47
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Zvin gležnja: učinkovita rehabilitacija s fizioterapijo

    Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
    Promo Delo 25. 2. 2025 | 08:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obratovalni zastoji

    S preprečevanjem zastojev do velikih prihrankov

    Tehnologije že precej pripomorejo k pravočasnemu prepoznavanju kritične obrambne opreme. Trend je napovedno vzdrževanje.
    Milka Bizovičar 21. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    V pričakovanju naslednjega preboja

    Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
    Miran Varga 20. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

    O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
    Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več

    Šport  |  Zimski športi
    Lake Placid

    Švedski trojček, Italijan izkoristil odsotnost najboljšega na svetu

    Zadnja sprinta v sezoni svetovnega pokala smučarskih tekačev v Lake Placidu sta pripadla Linni Svahn in Federicu Pellegrinu.
    21. 3. 2026 | 21:15
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    SP v dvoranski atletiki

    Neja Filipič 11., a daleč od daleč od svoje najboljše daljave v tej zimi

    Slovenska atletinja je v finalu troskoka na dvoranskem svetovnem prvenstvu v poljskem Torunu preskočila 13,35 metra in tekmovanje konačal po polovici.
    21. 3. 2026 | 21:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Motokrosisti v Andaluziji

    Tim Gajser bo z osmega mesta jurišal v vrh

    Na prizorišču dirke svetovnega prvenstva v motokrosu so v španskem Almonteju izpeljali kvalifikacije. V razredu MXGP je bil najhitrejši Lucas Coenen.
    21. 3. 2026 | 19:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Trump bi agente ICE poslal tudi na letališča

    Po njegovih besedah bi zagotavljali varnost na letališčih, ki jih hromi kongresna blokada financiranja ministrstva za domovinsko varnost.
    21. 3. 2026 | 19:04
    Preberite več
