Vlada po ujmi: sanacija brez birokratskih ovir in gradbenega dovoljenja

Vremenska ujma je povzročila katastrofalne posledice na stanovanjskih, poslovnih in kmetijskih objektih ter na infrastrukturi in kmetijskih površinah. Da bi pomagala pospešiti sanacijo nastale škode, je vlada sprejela ukrepe za hitrejše urejanje dokumentacije brez birokratskih ovir.

Ob tem, da je tudi brez prijave del mogoče takoj izvajati vsa nujna dela za preprečitev nadaljnje škode, bo ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo od petka, 19. junija na upravnih enotah zagotovilo posebna mesta za svetovanje in sprejem vlog za sanacijo poškodovanih objektov. Tam bodo uslužbenci nudili vso strokovno pomoč in svetovanje za vse potrebne postopke, sporočajo z vlade.

Vsi prizadeti, ki so utrpeli poškodbe na stanovanjskih hišah, kmetijskih in pomožnih objektih, bodo lahko začeli s sanacijo objektov, ne da bi za to potrebovali gradbeno dovoljenje. To velja tudi za sanacijo huje poškodovanih objektov, so še sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.