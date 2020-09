Vlada podaljšala pogodbo društvu Geoss

Litija – Vlada je društvu za ­razvoj in varovanje geometričnega središče Slovenije (društvo Geoss) za pet let podaljšala koncesijo za upravljanja območja Geoss v Spodnji Slivni. Ministrstvo za okolje in prostor je v predhodnem postopku ugotovilo, da koncesionar izpolnjuje predpisane pogoje in obveznosti iz uredbe ter da je podaljšanje ekonomsko upravičeno. V začetku julija je dala pozitivno mnenje tudi litijska občina.Za podpis koncesijske pogodbe je vlada pooblastila okoljskega ministra Andreja Vizjaka. Ob podaljšanju koncesije se bistvene določbe obstoječe koncesijske pogodbe ohranijo, torej tudi koncesijska dajatev ostane ...