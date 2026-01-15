Vlada bo podržavila zasebno Univerzo v Novem mestu

Vlada je na današnji seji sprejela sklep o sklenitvi sporazumov o prenosu ustanoviteljstva, pravic in obveznosti zasebne Univerze v Novem mestu ter samostojnih visokošolskih zavodov Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto in Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu na Republiko Slovenijo, je sporočil Urad vlade za komuniciranje (Ukom).

Za podpis sporazumov je vlada pooblastila ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorja Papiča.

S predlaganimi sporazumi bodo v ustanoviteljstvo Republike Slovenije prešli doslej zasebni visokošolski zavodi zasebna Univerza v Novem mestu ter samostojna zasebna visokošolska zavoda Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu in Fakulteta za industrijski inženiring v Novem mestu.

Vsi navedeni visokošolski zavodi bodo svoje delo nadaljevali v novoustanovljeni javni Univerzi v Novem mestu.