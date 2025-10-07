Z vlado o poplavni obnovi in prihodnosti brez premoga

V nadaljevanju preberite:

Vlada je danes preživela v delu savinjske regije. Premier Robert Golob in ministri so zadovoljni z opravljenim delom po poplavah leta 2023. Čeprav nadomestnih hiš še ni prav veliko, je Golob dejal, da so tisti, ki so dobili zemljišče, že preseljeni, večina pa ima pogodbo z državo podpisano in je v fazi gradnje. Tistih, ki selitvam nasprotujejo, ni veliko, a bodo na rešitev verjetno čakali najdlje. »Ne po naši izbiri,« je dejal premier.

Vlada je na terenski seji v Mozirju sicer začela obravnavo predloga zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje (PV), obravnavo bo nadaljevala na eni prihodnjih sej. Predlog zakona predvideva prenehanje uporabe premoga najpozneje do leta 2033, nato bodo sledila zapiralna dela, ta bodo trajala do leta 2045. Za izvajanje zakona bi iz državnega proračuna namenili okoli 50 milijonov evrov na leto, skupaj torej dobre 1,1 milijarde evrov.