Kaj je znano in kje se porajajo dvomi

Ljubljana – Vlada v državni zbor pošilja zakonodajno podlago za vzpostavitev mobilne aplikacije za sledenje stikom, pri čemer se zdi, da so popolnoma prezrli stališča ministrstva za javno upravo, ki je pristojno za pripravo mobilne aplikacije, kot tudi ministrstva za zdravje. Še včeraj sta namreč državna sekretarka Tina Bregant in državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Peter Geršak izpostavila željo, da naj bo njena uporaba v celoti prostovoljna, in ne obvezna za posameznike, ki so potrjeno pozitivni na virus sars-cov-2, in tiste, ki jim je bila odrejena karantena. Bo torej mobilna aplikacija obvezna ali ne?Kot ...