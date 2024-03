Vlada potrdila Andrejo Kokalj za sekretarko na ministrstvu za pravosodje

Vlada je danes za državno sekretarko na ministrstvu za pravosodje vendarle potrdila Andrejo Kokalj, aktualno nadzornico svetnico v službi za nadzor na Komisiji za preprečevanje korupcije, je po seji potrdila pravosodna ministrica Andreja Katič. Kokaljeva je bila sicer ena od dveh kandidatk, ki ju sprva premier Robert Golob ni podprl.

»Ime državne sekretarke ni bilo zavrnjeno, ime je bilo zadržano do pogovora s predsednikom vlade. Ta pogovor je danes bil, zato je ena od dveh državnih sekretark danes tudi imenovana,« je o tem danes povedal novi podpredsednik vlade za področje komunikacije Matej Arčon. Kokaljeva bo funkcijo državne sekretarke zaradi službenih obveznosti nastopila 25. marca.

Na vprašanje, ali je tudi drugi predlog Katičeve zgolj zadržan, pa je dodal, da je to v domeni ministrice in predsednika vlade. »Pogovor bo tudi v kratkem opravljen in o tem bo vlada po vsej verjetnosti odločala prihodnji teden,« je navedel Arčon.

Katičeva in Golob sta se znova sestala po seji vlade. Dopoldne je Katičeva v izjavi novinarjem povedala, da pričakuje, da bosta s premierom danes govorila tudi o doslej opravljenem delu na ministrstvu, odkar ga vodi sama. Med drugim o posebnem zakonu, s katerim bo vlada poskušala uresničiti odločbo ustavnega sodišča glede plač sodnikov, ter o tem, kako bodo ravnali v zvezi s prostori za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani. »Mislim, da bo kar nekaj točk na dnevnem redu,« je dejala ministrica ob prihodu na današnjo sejo vlade.

Arčon je danes ocenil tudi, da Golobovi zadržki pri imenovanju državnih sekretark niso povzročili trenj med SD, iz katere prihaja Katičeva, in največjo vladno stranko Gibanjem Svoboda. »Ministrica je zelo korektno nastopila, tudi v medijih, in tudi dobila ustrezne odgovore od predsednika vlade, zato je bila danes tudi imenovana ena od dveh državnih sekretark,« je dejal Arčon.

Po informacijah STA je bilo imenovanje Kokaljeve naknadno uvrščeno na dnevni red seje vlade, torej šele ob današnji razširitvi.