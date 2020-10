Vlada potrdila predlog zakona o demografskem skladu

Vlada RS je na dopisni seji potrdila predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki ga bo predložila v obravnavo in sprejetje državnemu zboru.Poglavitna rešitev predloga je po prepričanju vlade omilitev pritiska na javne finance ob hkratnemu zagotavljanju dodatnih sredstev za dostojne pokojnine ter sofinanciranje izgradnje namenskih nepremičnin za starejše in za ukrepe družinske politike.Demografske projekcije kažejo na visoko povečanje javnofinančnih izdatkov za pokojnine in postavljajo izziv vsem generacijam. Ob osnovnem scenariju bi se izdatki za staranje v Sloveniji v obdobju od leta 2016 do leta 2070 povečali z 21,9 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) na kar 28,2 odstotkov BDP, število upokojencev pa naj bi do leta 2070 naraslo za okoli 20 odstotkov, so zapisali pri ministrstvu za finance.