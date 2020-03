FOTO:Vlada potrjuje zakon za pomoč pri soočanju z epidemijo

KLJUČNI POUDARKI Odpovedana je mednarodna matura.

Vlada potrjuje krovni zakon za pomoč pri epidemiji.

08.09 V Ljubljani opozarjajo na probleme s prostovoljci

07.51 Inšpektorat ob strmem porastu dela od doma spremenil sistem beleženja

07.21 V Južni Koreji rahel upad novih okužb

07.00 Vlada je odprla poseben transakcijski račun za donacije

06.51 Največ okužb z virusom sars-cov-2 na svetu ima ZDA

06.00 Odpovedali so mednarodno maturo, odločitve glede splošne mature pri nas še ni

Kaj bo s splošno maturo v Sloveniji, še ni jasno. FOTO: Jure Eržen/Delo

Preberite še

Zgovorni nočni posnetki: tako se je ustavilo življenje v provinci Hubei

00.30 Vlada potrjuje krovni zakon za pomoč pri soočanju z epidemijo

00.00 V Sloveniji je bilo do včeraj potrjenih 562 primerov okužb z novim koronavirusom

INFOGRAFIKA: Delo

Na poziv občin in vrtcev za zagotovitev varstva otrok so se v veliki meri odzvali vzgojitelji in učitelji. Čeprav so potrebe po varstvu trenutno majhne, pa utegnejo močno narasti. V Ljubljani opozarjajo, da zgolj s prostovoljstvom ne bo mogoče zagotoviti varstva, problematičen pa je tudi način pridobivanja in uporabe prostovoljcev. STADelodajalci zaposlenim zaradi epidemije novega koronavirusa množično odrejajo delo od doma. O takšni organiziranosti morajo obveščati tudi Inšpektorat RS za delo. Tu so še do pred kratkim uporabo tega instituta beležili po številu delavcev, zdaj pa je teh toliko, da so spremenili sistem in beležijo le še delodajalce, ki prijavljajo tovrstno delo. STAZ južnokorejskega ministrstva za zdravje so sporočili, da so v četrtek potrdili 91 okužb, že nekaj dni zapored se v državi število novih okužb na dan giblje okoli stotice. V Južni Koreji so sicer do zdaj potrdili 9332 primerov okužb in 139 smrtnih žrtev.Vlada je že odprla poseben transakcijski račun, na katerega lahko vsi zainteresirani nakažejo sredstva za odpravo posledic epidemije novega koronavirusa. Zbrana sredstva se bodo porabljala v okviru proračunske rezerve, vlada pa bo o njihovi porabi mesečno poročala državnemu zboru, so sporočili s finančnega ministrstva. STAZDA so v četrtek prehitele Italijo in Kitajsko po številu okužb z virusom sars-cov-2. Vse analize napovedujejo, da bo število okužb naraščalo še najmanj do druge polovice aprila. Do včeraj zvečer so tako v ZDA potrdili 85.600 novih okužb, zaradi bolezni covid-19 je umrlo 1290 ljudi. Na Kitajskem je bilo do zdaj okuženih 81.782 ljudi, v Italiji pa 80.589.Med 30. aprilom in 22. majem bi morala potekati mednarodna matura, ki pa so jo zaradi pandemije odpovedali. Medtem dokončne odločitve glede splošne mature v Sloveniji, ki bi se morala začeti 5. maja s pisanjem eseja v slovenščini, še ni.Na današnji seji bo vlada odločala o predlogih ukrepov za pomoč prizadetim zaradi epidemije novega koronavirusa. Vse skupaj bo združila v predlog tako imenovanega megazakona, o katerem si premierželi, da bi ga DZ potrdil še ta mesec. S tem bi lahko pomoč veljala za meseca aprila in maj, nekateri ukrepi bodo veljali tudi za nazaj. STAV četrtek so novo okužbo potrdili še pri 36 osebah, skupno je bilo do včeraj okuženih 562 ljudi, potrdili so šesto smrtno žrtev zaradi bolezni covid-19 v Sloveniji.