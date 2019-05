Vlada predčasno razrešila Velova z mesta direktorja AVP

Preberite tudi:



Vlada RS je na dopisni seji razrešila direktorja AVP. Na njegovo mesto je imenovala v. d. direktoriceki je na AVP zaposlena kot vodja sektorja za razvoj in koordinacijo varnosti prometa, pred tem pa je delovala pod okriljem ministrstva za promet. Z razrešitvijo se njegovo vodenje agencije končuje predčasno.Svet AVP ugotavlja, da Vesna Marinko izpolnjuje vse z zakonom predpisane pogoje in je strokovnjakinja za varnost cestnega prometa. Je soavtorica nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022 in drugih, s prometno varnostjo povezanih strategij.Urad vlade za komuniciranje je v sporočilu za javnost zapisal, da je vlada Marinkovo imenovala z v. d. direktorice AVP do imenovanja direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 24. novembra.Velova je vlada za direktorja AVP imenovala 12. februarja 2015, petletni mandat pa je nastopil dan pozneje.Razrešitev Velova je vladi v četrtek predlagal svet AVP, ker članom sveta ni ustrezno pojasnil dogodka, povezanega s poškodbo službenega avtomobila, ki ga je imel v stalni uporabi. Svetu agencije je namreč po besedah predsednikatik pred četrtkovo izredno sejo sporočil le, da z njegovim ravnanjem ni bilo nič narobe.