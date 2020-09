Število starejših bolnikov se povečuje, bolnišnice se polnijo

Maske preprečujejo druge bolezni



Pravila in kazni

Direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik dr.je opozoril, da se število obolelih za covidom-19 spet povečuje, kar lahko pomeni tudi novo podaljševanje čakalnih vrst za druge bolezni. Vladni govorecpa je zagotovil, da obvezne karantene po prihodu iz tveganih držav ne bodo odpravili.Vlada je sprejela tudi odlok o preprečevanju širjenja covida-19 na mejah. Ključna sprememba je, da se karantena skrajša s 14 dni na deset dni. To bo veljalo od 13. septembra, veljavnost negativnega testa pa bo 48 ur, ne več 36, če test ni opravljen v Sloveniji. Med ožje družinske člane po novem spadajo tudi stari starši, je povedal Kacin.Kacin je še opozoril, da karantene po prihodu iz tveganih držav še nekaj časa ne bodo odpravili.Rozman je povedal, da število okužb narašča, virus pa je dosegel tudi ranljive populacije, zato so se začele bolnišnice polniti. Za zdaj so zagotovili 50 postelj, če to ne bo dovolj, se bodo čakalne vrste za druge bolezni spet začele podaljševati.Zato je pozval državljane, da se držijo pravil. Skrbi pa ga, da je veliko tistih, ki nočejo povedati, kje so se okužili. Rozman pravi, da ni kazni za okužbo, da pa se pove, od kod je okužba, da s tem pomagate drugim. Vse je pozval tudi, naj si naložijo aplikacijo, in pokazal svojo, ki je še zelena.Opozoril je, da upoštevanje vseh pravil omejuje tudi širjenje drugih respiratornih bolezni, tako vsaj kažejo izkušnje iz drugih držav. Zaželel pa si je stabilno financiranje za jemanje brisov in za zdravljenje obolelih. To bi omogočilo stabilno delovanje zdravstvenih ustanov. Dodal je, da zdravstveno osebje nosi maske po ves dan in zaradi tega nima težav.Bolnike s hudimi težavami, denimo z rakom, je Rozman pozval, naj kljub vsemu pokličejo zdravnika, in si zaželel, da bi cepivo za covid-19 prišlo čim prej.Večina bolnikov zboli v sedmih dneh, nekaj pa je tudi takih, ki zbolijo kasneje. Desetdnevna doba je sprejemljivo tveganje, pravi Rozman. Dodal je, da bo kakšen bolnik lahko ušel, vendar bo delež teh majhen.Na Golniku imajo hospitaliziranih sedem bolnikov s covidom-19. Težave s programom bodo nastale, če bo število bolnikov s covidom-19 preseglo število deset, to bi pomenilo, da bi čakali tudi bolniki s pljučnim rakom in drugimi hudimi težavami.Vlada je bolnišnicam namenila pet milijonov evrov za jemanje brisov. Kacin je opozoril, da morajo jemanje brisov ovrednotiti drugače kot druge nalezljive bolezni. Tako jim bodo tudi namenili dovolj denarja.Zdravstveni inšpektorji so obiskali več kot 698 zaprtih javnih prostorov in izdali 23 glob. Včeraj so obiskali 140 prostorov, 81 gostinskih lokalov, 45 trgovin in 14 prireditev. Izdali niso nobene globe, kar je po Kacinovem mnenju spodbudno. Včeraj so opravili tudi 150 nadzorov odrejenih karanten. Skupno število nadzorov se je povzpelo na 21.787, pri tem so izrekli 196 prekrškovnih odločb, od tega en obdolžilni predlog za mladoletno osebo, deset opominov, 66 odločb z izrekom globe in 119 plačilnih nalogov v skupni vrednosti 74.000 evrov.Kacin je napovedal, da bodo jutri predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje predstavili novo orodje za boj proti širjenju covida-19.