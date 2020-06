FOTO:Gantar: Uporaba zaščitnih mask je znova obvezna

Preberite še: Kacin in Gantar z različnimi pogledi na hrvaško epidemiološko sliko

Sodeč po včerajšnjih napovedih, ki jim je sledil sestanek vladne posvetovalne strokovne skupine za covid-19, vzpostavljene pri zdravstvenem ministrstvu, naj bi vlada danes sprejela nove ukrepe, namenjene preprečitvi okužb. Število teh se je v Sloveniji znova povišalo . Kot izhaja iz podatkov NIJZ, predvsem zaradi okužb, uvoženih iz tujine.Vlada nove ukrepe pedstavlja na novinarski konferenci. Na njej ob vladnem govorcu za covid-19sodelujeta še ministra za deloin minister za zdravjeKacin je uvodoma povedal, da je Slovenija z zelenega seznama črtala Črno goro in Luksemburg, tako da sta sedaj ti na rumenem seznamu. Portugalsko in Albanijo pa je uvrstila na rdeči seznam z državami z najslabšo epidemiološko situacijo in obvezno karanteno.Gantar je uvodoma povedal, da vlada znova uvaja obvezno nošenje zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih in javnem prevozu. Uporaba bo znova obvezna od jutri dalje. Zbiranja ljudi na prireditvah, ki je sedaj omejeno s številom 500, zaenkrat ne bo dodatno omejevala z nižjim številom.»Razlog je jasen. V zadnjih dnevih tudi mi beležimo povečano število novih okužb, v državi. Med 20. in 24. junija jih je bilo 20, zato smo se odločili za ta ukrep. Obvezno je tudi razkuževanje rok. To je ukrep, ki je nujen in potreben. Že v preteklosti je prispeval k boljšim rezultatom,« je povedal.Napovedal je še, da bodo to odločitev preverjali vsakih 14 dni, glede na epidemiološko situacijo. Posredoval je tudi število ukrepov karantene, ki so jih v zadnjih dnevih, po vzpostavitvi novih omejitev, izrekli na meji. Število je visoko, kar 2700.Cigler Kralj je ob predstavitvi novele zakona PKP3 in napovedal, da bo država znova prevzela breme plačila delavcu v primeru karantene. Za pomoč socialnim zavodom za financiranje s covidom-19 povezanih finančnih težav bo vlada namenila 30 milijonov evrov. Minister je napovedal tudi podaljšanje ukrepa subvencioniranja čakanja na delo za en mesec.