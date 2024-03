Vlada privolila v mediacijo z zdravniki

Danes so se na seji vlade strinjali, da poskusijo stališča z zdravniki zbližati s pomočjo mediacijskega postopka, ki bi tekel v okviru Mediacijskega centra pri Odvetniški zbornici Slovenije. Sprejeli so izhodišča za pripravo sporazuma o poteku mediacije: vanje so zapisali, da finančnih učinkov ne sme biti pred 1. januarjem 2025, prav tako si želijo, da v času mediacije zdravniki delajo v polnem obsegu. Kaj pa če Fides ne bo privolil v zamrznitev stavke v času mediacije? Vlada si želi, da se v pripravi sporazuma o mediaciji naslovi tudi to vprašanje, je odgovorila ministrica za zdravje dr. Valentina Prevolnik Rupel.

Na vprašanje, ali je vlada pripravljena odstopiti od pogoja, da se stavka med mediacijo zamrzne, je ministrica dejala, da v tem trenutku glede tega ne bi špekulirala: »Počakajmo, da pristopijo k pripravi sporazuma. Ta se bo začela takoj. Za to nalogo so pooblastili državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Denisa Kordeža.

V sindikatu Fides so zadovoljni, da jim je vlada sledila in vendarle sprejela ponudbo Mediacijskega centra Odvetniške zbornice Slovenije in s tem pokazala pripravljenost za resne in konstruktivne pogovore glede reševanja javnega zdravstvenega sistema.

»Vladno pogajalsko skupino smo že danes dopoldne pozvali, naj nam odgovorijo glede možnosti mediacije, o kateri smo se že drugič pogovarjali na pogajanjih minuli torek. Verjamemo, da je mediacija pravi korak proti sklenitvi dogovora in si želimo, da bi pogovore začeli nevtralno in spoštljivo, brez prejudiciranja vsebin in zahtev.«

Kmalu agencija za kakovost

Vlada je na današnji seji sprejela tudi izhodišča zakona o kakovosti v zdravstvu. »Ta zakon je izjemnega pomena za paciente, za državljanke in državljane, ki si zaslužimo varno in kakovostno zdravstveno obravnavo. Področje kakovosti in spremljanja kakovosti v zdravstvu doslej ni bilo sistemsko urejeno in zakon bo to področje zagotovo izboljšal,« je dejala ministrica.

Zakon po njenih besedah prinaša osnovne strukture, na podlagi katerih bo zastavljeno sistemsko in kakovostno spremljanje varnosti in kakovosti zdravstvenih obravnav. S tem namenom bodo morali najprej postaviti kazalnike kakovosti, ki lahko kakovost zdravstvene oskrbe merijo natančno, sistematično in s kazalniki, ki so primerljivi tako med izvajalci kot tudi mednarodno.

»Kazalniki izidov, s katerimi razpolagamo zdaj, so izjemno omejeni in se velikokrat omejujejo samo na umrljivost. Bolniku pa je gotovo po vsakem zdravstvenem posegu pomembno veliko več kot pa samo to, ali preživi ali ne – pomembno je, koliko se mu zdravstveno stanje izboljša,« je dejala in dodala, da takšne kazalnike uporablja večina držav v Evropi in da takšen sistem kaže dobre rezultate. Zakon poleg kazalnikov prinaša tudi certifikacijo in akreditacijo na podlagi mednarodnih standardov, ki jih v Evropi uporablja večina držav. Tudi v naši državi večina zdravstvenih ustanov že ima akreditacije in certifikate, ki jih redno obnavlja. S tem zakonom bo torej zagotovljen tudi posel za akreditacijske družbe.

Delovna skupina za pripravo zakona na ministrstvu deluje že od oktobra in je zdaj v sklepnih fazah priprave predloga. »Pričakujemo, da bo šel zakon v javno razpravo v prihodnjih dveh tednih,« je dejala in napovedala, da bo šel zakon v obravnavo po rednem postopku, saj si želijo široke razprave vseh deležnikov. Napovedala je še, da bo zakon o kakovosti tudi podlaga za vzpostavitev javne agencije za kakovost in da bo zakon veljal za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti.