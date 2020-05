Vlada prižgala zeleno luč za delno odprtje vrtcev in šol 18. maja

Delno na daljavo bo izobraževanje potekalo tudi jeseni

Šolska ministricaje v oddaji 24 ur na Pop TV potrdila, da so od vlade dobili zeleno luč za postopno odpiranje vrtcev in šol z 18. majem . Sprva bodo v šolske klopi sedli le učenci prve triade in zadnji letniki srednjih šol, teden dni kasneje jim bodo predvidoma sledili devetošolci.Ministrica je pojasnila, da vrtce odpirajo predvsem zaradi varstva, saj se starši vračajo na delovna mesta, podobno deloma velja tudi za prvo triado. Vrata bodo odprli tudi zavodi za otroke s posebnimi potrebami, v šolo bodo prav tako poklicani učenci, ki morajo popraviti negativne ocene. Ponovno se bodo odprle glasbene šole, zadnjim letnikom ljudskih univerz se bo omogočil zaključek izobraževanje.»V primeru, da ne bo prišlo do idealnih zdravstvenih razmer, da bi dobili informacijo, da ni več razglašene epidemije, bo za ostale razrede izobraževanje na daljavo potekalo do konca šolskega leta,« je potrdila. Napovedala je tudi iskanje rešitev za dijake triletnih poklicnih šol, ki so bili večino leta na praksi, sedaj pa bodo morali na zaključne izpite.In kako je ministrica ocenila izobraževanje na daljavo? »Na papirju so stvari funkcionirale, v praksi pa relativno tako dobro, da lahko šolsko leto izpeljemo do konca,« je ocenila. Dodala je, da bo šolanje tudi jeseni verjetno potekalo kot kombinacija učenja na daljavo in pouka v razredu.