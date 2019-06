Vlada proti odlogu uveljavitve enotne embalaže

Ljubljana – Vlada nasprotuje predlogu 38 poslancev iz koalicije in NSi, da bi uvedbo enotne cigaretne embalaže zamaknili na leto 2023 , četudi je bila načrtovana že z novim letom. Zamaknitev bi pomenila rušenje celovitega nabora ukrepov, ki so uveljavljeni in pri mladostnikih ter mladih odraslih že kažejo na pomembno zmanjšanje razširjenosti kajenja, so zapisali. Še vedno so prepričani, da bo poenotenje videza škatlic zmanjšalo njihovo privlačnost.Medtem so se oglasili tudi v Transparency International Slovenija, kjer spremljajo okoliščine sprejemanja tobačne zakonodaje, za katere pravijo, da majejo že tako nizko zaupanje javnosti v državni zbor. Poslance zato pozivajo, naj prijavljajo vse lobistične in nezakonite stike.