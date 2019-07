Vlada proti projektu Levice, od katerega je odvisna njihova nadaljnja pot

Levica odloča prihodnji teden

Ljubljana – Vlada ne podpira predloga zakona, ki so ga spisali v Levici, in predvideva neodplačni prenos stanovanj z Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) oziroma slabe banke na stanovanjski sklad.»Predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, saj je vlada že sprejela pravilne in pravno utečene ukrepe, s katerimi bo urejen ustrezen prenos nepremičnin z DUTB,« so sporočili po današnji dopisni seji. Dopolnjevanje zakona je nepotrebno, saj je že sama zastavila pravno utečeno pot, ko slabi banki naložila obveznost odplačnega prenosa nepremičnin, ki so jih potrdili tudi na stanovanjskem skladu.Prenos bodo izvedli na podlagi neodvisne cenitve cenilca vrednosti nepremičnin, ki ga bosta družno izbrala stanovanjski sklad in DUTB. Sredstva zanj bo zagotovila vlada kot ustanoviteljica sklada, je v imenu finančnega ministrstva še sporočila vlada. Če bi sledili predlogu Levice, bi se to izključevalo z osnovnim namenom slabe banke, ki mora zagotavljati gospodarno rabo sredstev državnega proračuna.O predlogu Levice, s katerim želi okrepiti fond javnih stanovanj, bodo popoldne govorili tudi na odboru za finance., prvopodpisani pod njim, bo pred začetkom seje podal izjavo za javnost.Do poletnih parlamentarnih počitnic – te se pričnejo prihodnji torek – si v Levici poleg neodplačnega prenosa nepremičnin s slabe banke na stanovanjski sklad želijo spremeniti zakon o zdravstveni dejavnosti, zvišati minimalno urno postavko za študentsko delo ter zakonsko omejiti prejemke nepremičninskih posrednikov. Kako na predloge gleda koalicija, še ni povsem jasno.»Smrtno resno mislimo, da če bo bilanca projektov takšna kot zdaj, potem ne vidimo smisla v sodelovanju,« je pred časom vztrajal koordinator stranke Mesec. Stranki je zato predlagal, da prihodnji teden razpravlja, ali ima sodelovanje s Šarčevo koalicijo sploh še smisel Po drugi strani je vodja poslanske skupine LMŠvečkrat miril, da odkar je bil sporazum o sodelovanju med koalicijo in Levico podpisan, so potekale različne aktivnosti, ki so zdaj »obrodile sadove«.