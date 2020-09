Vlada razrešila Damjana Oražma s čela zavoda za gozdove

Vlada je danes na dopisni seji izdala odločbo o razrešitvis položaja direktorja Zavoda za gozdove Slovenije. Njegovo razrešitev je predlagala kmetijska ministrica, vlada pa se je z njenim predlogom in razlogi za razrešitev seznanila že prejšnji teden. Oražem je sicer že pred dnevi zavrnil vse razloge za njegovo razrešitev , ki jih je navedla Pivčeva, na vlado pa je tudi poslal pojasnilo očitkom za razrešitev. Kmetijska ministrica, ki je vladi predlagala razrešitev na četrtkovi seji, mu je očitala neustrezno financiranje lovišč s posebnim namenom, delovanje v zasebnem podjetju in zaposlitev družinske članice.Za v.d. direktorja zavoda za gozdove je Pivčeva predlagala, ki bo, če ga bo potrdila vlada, položaj nastopil v torek, 15. septembra. Zavod bo vodil do imenovanja direktorja na podlagi razpisa, a najdlje eno leto.