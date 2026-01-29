Vlada razrešila direktorico uprave za varno hrano Vido Znoj

Vlada je na današnji seji razrešila generalno direktorico Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Vido Znoj. Ta je odstopno izjavo podala 7. novembra, po razkritju nepooblaščenega dostopa v bazo osebnih podatkov skoraj 900.000 prebivalcev. Znojeva bo s položaja uradno razrešena 31. januarja, so sporočili z vlade.

Znojeva je novembra lani ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateji Čalušić ponudila odstop, ta pa ga je sprejela. Podrobnosti na ministrstvu niso navedli.

Kot je takrat poročal portal N1, je Znojeva kot razlog za odstop navedla objektivno odgovornost ob razkritju nepooblaščenega dostopa v bazo osebnih podatkov skoraj 900.000 prebivalcev.

Po neuradnih informacijah N1 je odstop Vide Znoj menda zahteval premier Robert Golob.

Uprava za varno hrano je namreč v začetku novembra objavila, da je prejela obvestilo o nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov prek spletne strani s seznamom registriranih fitofarmacevtskih sredstev.

Nezakoniti dostop do osebnih podatkov v kmetijskih registrih

Uporabljeni način nepooblaščenega vstopa je omogočil dostop do osebnih podatkov 873.201 fizične osebe, ki so bile v preteklosti zavezane vpisu v registre, ki jih vodijo ministrstvo za kmetijstvo ter organi v njegovi sestavi, ali pa so bili predmet nadzora inšpekcij na področju kmetijstva.

Ob vdoru je bil omogočen dostop do imen, priimkov, naslovov, EMŠO in davčne številke fizičnih oseb, ki so bile vpisane v različne registre s področja kmetijstva. Nezakonit vpogled je zajel tudi baze, kot so registri kmetijskih gospodarstev in hišnih živali.

Znojeva je bila na čelo uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin imenovana 16. avgusta 2024.