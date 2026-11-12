Vlada razrešila direktorja Arhiva RS

Vlada je na današnji seji razrešila direktorja Arhiva RS Andreja Nareda in za vršilca dolžnosti direktorja imenovala Jureta Volčjaka. Mandat mu začne teči v petek, opravljal pa ga bo do imenovanja novega direktorja Arhiva RS, vendar najdlje do 12. maja 2027, so sporočili po seji vlade.

Volčjak je doktor znanosti s področja zgodovine. V Arhivu RS je zaposlen od leta 2004, od leta 2011 pa vodi sektor za varstvo najstarejšega arhivskega gradiva.

Leta 2014 je prejel Aškerčevo priznanje za pomemben prispevek k razvoju slovenske arhivistike na področju objavljanja arhivskega gradiva ter za uspešno popularizacijo slovenskih arhivov in arhivske dejavnosti doma in v mednarodnem prostoru, piše v sporočilu za javnost.

Nared je bil za direktorja Arhiva RS s polnim mandatom imenovan 5. aprila 2024 za dobo petih let, pred tem je bil v. d. direktorja, v letih od 2013 do 2023 pa je opravljal naloge namestnika direktorja.