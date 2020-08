Vlada razrešila direktorja Fursa

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji s položaja generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije (Furs) razrešila. Na to mesto je za vršilko dolžnosti imenovala dosedanjo državno sekretarko v Ministrstvu za financeJenko je Furs vodil devet mesecev. Na čelo finančne uprave, ki je nastala z združitvijo davčne in carinske uprave avgusta 2014, ga je oktobra lani imenovala vlada Marjana Šarca, vajeti Fursa pa je prevzel konec lanskega novembra in na položaju nasledil, ki se ji je iztekel mandat. Jenko je bil do imenovanja na čelo Fursa namestnik generalne direktorice.Irena Nunčič se s tem, ko zaseda mesto vršilke dolžnosti generalne direktorice Fursa, poslavlja z mesta sekretarke na ministrstvu. Delo generalne direktorice bo opravljala do imenovanja novega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, v nobenem primeru pa ne za dlje kot za pol leta.Irena Nunčič je sicer delovala kot vodja sektorja davčnega knjigovodstva, izterjave, plačilnega prometa in davčnega registra na Generalnem davčnem uradu Davčne uprave Republike Slovenije. Dva mandata je opravljala funkcijo direktorice Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah , v zadnjih letih pa je vodila program nemedicinske dejavnosti v Zdravstvenem domu Celje.