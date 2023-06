Vlada razrešila generalnega direktorja Direktorata za vode

Vlada je izdala odločbo o razrešitvi Bojana Dejaka s položaja generalnega direktorja Direktorata za vode na Ministrstvu za naravne vire in prostor, so danes sporočili z Urada vlade za komuniciranje. Odločitev je veljavna z današnjim dnem.

Dejak je sicer podal odstopno izjavo s položaja generalnega direktorja Direktorata za vode. Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je njegov odstop sprejel in predlagal njegovo razrešitev s 5. junijem, kar je Dejak predlagal tudi v odstopni izjavi.

Dejak je funkcijo generalnega direktorja direktorata za vode nastopil konec leta 2020, ko je vlado vodil še prvak SDS Janez Janša, piše STA. Direktorat za vode oblikuje politike in izvaja naloge na področjih urejanja in varstva voda. Sodeluje tudi pri odločanju o rabi voda in zmanjševanju posledic naravnih nesreč.