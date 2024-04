Vlada razrešila Germška z mesta sekretarja na kmetijskem ministrstvu

Vlada je s z današnjim dnem razrešila Blaža Germška z mesta državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kot so sporočili po seji vlade, je kmetijska ministrica Mateja Čalušić vladi na podlagi Germškove odstopne izjave podala predlog za njegovo razrešitev z mesta državnega sekretarja.

Vlada je Germška na mesto državnega sekretarja imenovala oktobra lani, mandat mu je začel teči 23. oktobra.

Do njegovega imenovanja in imenovanja druge državne sekretarke na kmetijskem ministrstvu Eve Knez je prišlo po tem, ko je DZ s položaja ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razrešil Ireno Šinko, vlada pa je na dopisni seji razrešila tudi njena državna sekretarja na kmetijskem ministrstvu Darija Krajčiča in Tatjano Buzeti.

Čalušić, ki je kmetijski resor prevzela v začetku leta, je ohranila takratna sekretarja Knezova in Germšek, zato je vlada takrat izdala odločbo o njunem ponovnem imenovanju, zdaj pa se slednji s tega mesta na lastno željo poslavlja.

Kot je v petek poročal Dnevnik, naj bi bil Germšek že dlje časa nezadovoljen z razmerami na kmetijskem ministrstvu in se zato želel vrniti na prejšnje delovno mesto na Kmetijski inštitut Slovenije, kjer je še vedno 20-odstotno zaposlen.