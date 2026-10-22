Vlada razrešila glavno inšpektorico za delo in šefa protokola

Vlada je na današnji seji s položaja razrešila glavno inšpektorico na Inšpektoratu RS za delo Katjo Čoh Kragolnik, za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja za delo pa je imenovala dosedanjega inšpektorja za delo Nejca Markoviča. Ta bo vodenje inšpektorata prevzel 1. novembra. S funkcije šefa državnega protokola pa je razrešila tudi Aleksandra Strela. Za vršilko dolžnosti šefa protokola je imenovala Iris Kociper Haas, in sicer do imenovanja predstojnika s polnim mandatom oziroma za največ šest mesecev. Mandat bo nastopila 1. novembra.

Kot so po seji vlade sporočili z vladnega urada za komuniciranje, bo Čoh Kragolnikovo s položaja uradno razrešena 31. oktobra. Markovič pa bo funkcijo opravljal z začetkom novembra do imenovanja novega glavnega inšpektorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za obdobje šestih mesecev oz. najdlje do 30. aprila 2027.

Po pojasnili pristojnih je bilo imenovanje vršilca dolžnosti potrebno zaradi zagotovitve nemotenega delovanja inšpektorata do imenovanja novega glavnega inšpektorja.

Markovič je magister inženir strojništva z več kot 15 leti delovnih izkušenj v gospodarstvu in državni upravi. Na inšpektoratu za delo je zaposlen od junija 2018, najprej kot inšpektor, od decembra 2024 pa kot inšpektor svetnik. Ima tudi opravljen strokovni izpit za inšpektorja in izpolnjuje predpisane pogoje za imenovanje na položaj glavnega inšpektorja.

V vladnem uradu za komuniciranje so ob tem spomnili, da v skladu z zakonom o javnih uslužbencih predstojnike organov v sestavi ministrstev imenuje vlada na predlog pristojnega ministra. Inšpektorat za delo je sicer organ v sestavi ministrstva za gospodarstvo, delo in šport.

Omenjeni zakon določa tudi, da lahko pristojni minister v enem letu od nastopa funkcije predlaga razrešitev predstojnika organa v sestavi ministrstva.

Položaj glavne inšpektorice je prevzela leta 2017

Čoh Kragolnik je sicer nekdanja vlada na položaj glavne inšpektorice s polnim mandatom za obdobje pet let imenovala v začetku decembra 2023, potem ko je pred tem pol leta funkcijo opravljala kot vršilka dolžnosti. Vlogo glavne inšpektorice za delo je prevzela po tistem, ko je junija 2023 s položaja odstopil dotedanji vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja za delo Luka Lukić.

Pred prevzemom vodenja inšpektorata je Čoh Kragolnik od leta 2017 delala kot inšpektorica za delo pri Inšpektoratu RS za delo, in sicer v območni enoti Maribor. Pred dvema letoma se je soočala z očitki o domnevnih slabih odnosih in mobingu na inšpektoratu, o katerem so anonimno spregovorili zaposleni na inšpektoratu. Te razmere naj bi botrovale tudi odhodu večjega števila zaposlenih, kar je Čoh Kragolnik tedaj zanikala ter zatrjevala, da glede mobinga uradne prijave na inšpektoratu niso prijeli.

Luka Mesec je bil po neuradnih informacijah nezadovoljen z delom zdaj že nekdanje glavne inšpektorice za delo. FOTO: Nebojsa Tejic

Čeprav naj bi bil tedaj nekdanji minister Luka Mesec po neuradnih informacijah STA v tistem obdobju nezadovoljen z delom glavne inšpektorice in je za funkcijo že snubil druge ljudi, ji je na koncu stopil v bran, Čoh Kragolnik pa se je obdržala na položaju

Menjava tudi na vrhu državnega protokola

Generalna sekretarka vlade je Janja Garvas ugotovila, da Iris Kociper Haas izpolnjuje predpisane pogoje za vodenje državnega protokola, zato je vladi predlagala, naj jo z novembrom imenuje za vršilko dolžnosti, in sicer do imenovanja šefa po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 30. aprila.

Kociper Haas je po navedbah vladnega urada za komuniciranje (Ukom) strokovnjakinja z več kot 30-letnimi izkušnjami pri vodenju organizacij, razvoju storitev in izvedbi zahtevnih dogodkov. Bila je direktorica in namestnica direktorja Javnega gospodarskega zavoda Brdo, ob predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije leta 2021 pa je sodelovala pri protokolarnem usklajevanju, bila je tudi odgovorna za organizacijo in koordinacijo gostinskih, nastanitvenih ter spremljajočih storitev ob dogodkih predsedovanja, so na vladi nanizali izkušnje nove šefinje protokola. Med temi so sicer poudarili še vodenje ekip, infrastrukturnih projektov in sodelovanje v mednarodnem okolju.

Aleksander Strel je bil šef državnega protokola od leta 2018. Na tej funkciji je nasledil dolgoletno šefinjo protokola RS Ksenijo Benedetti. FOTO: Facebook

Zakaj so se v vladi odločili za razrešitev dosedanjega šefa protokola Aleksandra Strela ni znano. Kot so pa na Ukomu glede postopka imenovanja pojasnili, da zakon določa, da generalne sekretarje in generalne direktorje na ministrstvih, direktorje organov v sestavi ministrstev in direktorje vladnih služb imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja, ki mu je direktor vladne službe odgovoren.

Dan po prenehanju položaja objavi javni natečaj in do imenovanja novega uradnika brez javnega natečaja imenuje vršilca dolžnosti, ki izpolnjuje predpisane pogoje za ta položaj. S čela protokola pa se torej z 31. oktobrom poslavlja dosedanji šef Aleksander Strel, ki je funkcijo nastopil leta 2018, nov petletni mandat na čelu državnega protokola pa je dobil tudi v mandatu pretekle vlade, in sicer leta 2023. Strel je sicer na tej funkciji nasledil dolgoletno šefinjo protokola RS Ksenijo Benedetti.