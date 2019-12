Vlada razrešila Urlepa s funkcije državnega sekretarja

Premier Marjan Šarec je sprejel Urlepov odstop. FOTO: Jure Eržen

Vlada je na današnji dopisni seji razrešilas funkcije državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade. Urlep je premierjaobvestil, da z novim letom odstopa, Šarec pa je njegov odstop sprejel, so zapisali v sporočilu za javnosti. Njegovemu odstopu naj bi botrovale zdravstvene težave.Urlep je bil v kabinetu predsednika vlade pristojen za koordinacijo med ministrstvi. Sicer pa je to že drugi tesni Šarčev sodelavec, ki je letos zapustil njegov kabinet. Marca je odstopil Roman Kirn, ki je bil kot državni sekretar pristojen za zunanjo politiko.O Urlepovem odstopu je konec novembra poročala Televizija Slovenija (TVS). Na vprašanje televizije, ali so zdravstvene težave edini razlog za njegov odhod, odgovoril, da je zdravje samo podlaga za to odločitev, ostalo je del politike. Po podatkih TVS naj bi bile v ozadju njegove odločitve kadrovske menjave v nekaterih državnih podjetjih, predvsem Petrolu in Telekomu, ki naj bi se zgodile brez njegove vednosti.Premier Šarec pa je v izjavi za javnost to zanikal, v njegovem kabinetu pa so potrdili, da so razlog za odhod sekretarja zdravstvene težave.